Vela, López i Sánchez, única llista per a l’executiva del PS

El Partit Socialdemòcrata ha tancat el termini de presentació de candidatures per a la renovació dels òrgans directius de la formació que ha de tenir lloc en el 15è congrés ordinari que se celebrarà dissabte vinent, segons va informar ahir el PS en un comunicat. Per a encapçalar la nova executiva s’ha postulat una llista liderada per Susanna Vela, com a primera secretària; Pere López, com a president; i Carles Sánchez, com a secretari d’organització.

La candidatura haurà de ser validada pels assistents al congrés dissabte vinent. També s’hauran d’escollir la resta de membres de l’executiva, així com els integrants del comitè directiu. El congrés se celebrarà a partir de les 9.45 h a l’Art Hotel, d’Andorra la Vella, i també servirà per fer balanç de la feina realitzada per l’executiva sortint, així com pels consellers generals i comunals socialdemòcrates.

Vela havia estat ministra d’Educació i Cultura durant els dos anys de Govern del PS i el 2015 va ser escollida secretària d’organització de la formació. López és actualment conseller general i president del grup mixt mentre que Sánchez ha estat vocal de l’executiva els darrers dos anys.