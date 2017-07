Vila assegura que l'os "no es va escapar per la reixa"

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, ha confirmat aquest dilluns que l'os que va ser abatut a Naturlàndia el 14 de juny "no es va escapar per la reixa", de manera que pren força la hipòtesi que avança el Diari d'Andorra per la qual l'animal hauria sortit del seu tancat per una porta que algú hauria deixat oberta per descuit. Vila també ha confirmat que els informes que es van encomanar van confirmar que la tanca electrificada no va fallar, i que la reixa té una capacitat de resistència de gairebé 5.000 quilograms, molt superior als 1.000 quilograms requerits per la normativa. Per tot plegat, el cònsol major ha afirmat que en l'afer "és probable que no tothom hagi actuat de manera correcta".

Josep Miquel Vila, en declaracions als mitjans aquest dilluns al matí en l'acte d'inauguració del Camí saludable dels drets humans, ha indicat que l'os que va ser abatut al parc d'animals "no es va escapar per la reixa", de manera que pren força la hipòtesi que hagués sortit del tancat per una porta que algú hauria deixat oberta per descuit. Amb tot, el cònsol major no ha volgut confirmar aquest extrem, ja que vol esperar a tenir tots els informes en relació a les circumstàncies del succés. "Quan tingui els informes ho explicaré, no puc avançar esdeveniments que jo mateix no sé o no estic segur que hagi estat així", ha declarat.

Aquesta hipòtesi també es veu reforçada pel fet que Vila ha assegurat que els informes fets per enginyers que van permetre la reobertura del parc d'animals determinaven que "és un dels parcs més segurs d'Europa". De fet, el cònsol major lauredià ha detallat que s'ha confirmat que el sistema elèctric de les reixes no va fallar; de fet, "funciona perfectament", ha assegurat, i que s'ha comprovat que la reixa té una resistència de gairebé 5.000 quilograms, quan la normativa l'estableix en 1.000 quilograms.

Vila també ha estat aquest dilluns més contundent en la possibilitat que algun dels treballadors tingui responsabilitats en el succés, ja que ha afirmat que és probable que "no tothom ha actuat de forma correcta".

D'altra banda, el cònsol major ha assegurat que aquest darrer cap de setmana hi ha hagut molta afluència de visitants, i que les reserves s'estan tornant a recuperar, de manera que espera que Naturlàndia faci un bon estiu.