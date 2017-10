Vila, confiat que Naturlàndia tancarà l’any 2017 en positiu

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, es va mostrar confiat que Naturlàndia complirà l’objectiu de tancar el 2017 amb un resultat positiu. Vila va recordar que la intenció era treballar perquè els ingressos corrents siguin superiors a les despeses corrents, sense tenir en compte l’amortització i retorn de préstecs. “Pel funcionament, espero i desitjo que per l’any que ve no haguem de posar-hi diners”, va declarar.

Vila va subratllar que aquest resultat serà possible gràcies a les mesures que s’estan implementant al parc fruit de la diagnosi realitzada. Així, el cònsol lauredià va destacar que pel que fa referència a l’organització s’han fet canvis en operacions, amb la incorporació d’un director. També s’han fet modificacions en l’àmbit administratiu i financer i en sistemes. Sobre aquest darrer aspecte va explicar que “quan un parc creix si no es readeqüen els processos i sistemes es descontrola” i precisament això és el que s’està fent ara. Vila va informar que s’està treballant en la creació d’uns comitès de seguiment, també es disposa del dibuix dels processos i s’està acabant de polir la tasca ens sistemes informàtics. Una mesura concreta que s’adoptarà és que els clients circulin pel parc amb unes polseres que han de permetre tenir un control dels seus moviments i de la utilització que fan de les diferents atraccions. El cònsol major de Sant Julià de Lòria va indicar que d’aquesta manera es podrà destinar les persones “necessàries i adequades” a les diferents instal·lacions de Naturlàndia. “Ja s’està posant el personal adequat a cada servei”, va exposar Vila, que va afegir que “s’intenta minimitzar el temps d’espera”. Preguntat sobre les cues que es van generar per pujar a les diferents atraccions durant l’estiu passat va contestar que l’espera no era llarga ja que “si no, haguéssim fet més caixa”. Amb tot va declarar que sempre és una “molèstia” que es preveu solucionar encara que va advertir que és impossible que mai hi hagi cues en funció de l’atracció. “Si no hi ha cues, pobre parc”, va exclamar.

Quant al manteniment de la confiança en el director de projectes, Enric Ordóñez, contractat per l’anterior corporació, el cònsol major lauredià va reiterar que “nosaltres no toquem a ningú”, sempre que compleixi amb la seva feina. També va avançar que “si tot anés bé” podria ser que fes falta incorporar més treballadors al parc. El que cal assegurar, però, és “poder-los pagar”, va afirmar.

Fa un any, Vila va exposar que la intenció era que el 2017 els ingressos d’explotació de Camprabassa fossin superiors a les despeses (la previsió era tancar amb un superàvit de 378.000 euros).