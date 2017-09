Viladomat assegura l’esquí escolar però demana que l’ajut arribi al 50%

“Els nens esquiaran a casa nostra aquest any.” Així ho va anunciar l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, després que saltés a la llum pública que la societat no participaria en l’esquí escolar si no hi havia un augment del preu del forfet. En la compareixença davant de la comissió legislativa d’Economia, Viladomat va recordar l’aposta que des de sempre ha fet Pas de la Casa-Grau Roig per fomentar aquest esport entre els infants, però va recordar que avui el forfet té un cost de 49 euros i es ven a 6 euros. “Hi ha algú que hi posa diners de la butxaca”, va indicar, al mateix temps que va assenyalar que l’única empresa privada que hi ha al sector de la neu és Saetde.

Viladomat va lamentar que per demanar un increment del preu del forfet de 2 euros li hagin plogut les crítiques, quan avui s’ofereix un descompte del 80% per als usuaris d’aquesta activitat. De fet, l’accionista majoritari de la societat va declarar que el més “just” seria que en deu anys la subvenció de l’esquí escolar arribés al 50%.

L'empresari també es va referir a l’operació que s’està treballant amb el Comú d’Ordino per entrar en l’accionariat d’Arcalís. Va destacar que l’estació ordinenca té “uns actius fantàstics” per la neu i l’orientació, ja que les pistes estan encarades al nord i l’ombra fa que la neu es mantingui. A més, la tipologia de l’esquí és complementària a la que ofereix Saetde i “amb el Pas de la Casa augmentarà el valor d’aquest actiu”. Per Viladomat, aquest augment del valor pot solucionar el compte de resultats d’Arcalís i pot permetre impulsar les inversions que preveu el pla director elaborat per Secnoa, que va valorar positivament. L’empresari va indicar que la previsió és que Arcalís pugui assolir un increment del preu mitjà, al mateix temps que la intenció és oferir un forfet per esquiar a les dues valls pagant un suplement.

Viladomat va assegurar que l’actuació “no és incompatible amb el Pas de la Casa-Grau-Roig”, al mateix temps que va afirmar que la prioritat de Saetde és treballar amb el Comú d’Encamp per solucionar el conflicte de Concòrdia, un fet que garantiria una “dimensió suficient” i, juntament amb acords amb altres estacions, permetria oferir un “producte atractiu”. La previsió és que Saetde tingui una pèrdua de beneficis els dos primers anys després de la dissolució de Nevasa, però s’espera recuperar.

Diu que la dissolució de Nevasa és difícil i es demana si es podrà allargar dos anys

L’accionista majoritari de Saetde va explicar que la dissolució de Nevasa, la societat que explota el domini Grandvalira, “no és fàcil” i que la relació amb l’altre soci, Ensisa, és més tensa. Per això va apuntar que la impressió és que els propers dos anys, el període establert per culminar aquesta separació, “seran durs” i es demana “si serà possible allargar-ho”.

Viladomat va reiterar que el que ha portat Saetde a demanar la fi de Grandvalira és el malestar que ha generat la sensació percebuda en els darrers anys que “els canals de comunicació entre Ensisa i el Govern són més fluids que amb nosaltres”, un fet que va atribuir a la presència de ministres de Canillo amb relació amb la societat canillenca. També va retreure que la subvenció per a la Copa del Món serveixi “per arreglar l’estació” i va demanar un canvi en la forma de repartir els ajuts. Viladomat va recordar que ha iniciat un plet per la plataforma esquiable, un projecte que va qualificar d’il·legal, i que ha fet un requeriment a la FIS perquè aclareixi si aquesta obra és un requisit.