Villarejo diu que BPA va ser utilitzat com a “esquer” per ocultar diners

El comissari de policia jubilat José Manuel Villarejo, citat la setmana vinent a la Batllia per declarar com a testimoni en el cas de les presumptes coaccions i amenaces que haurien rebut dirigents de BPA segons va denunciar el seu president Higini Cierco, considera que els Pujol van utilitzar Banca Privada d’Andorra com a esquer per poder ocultar diners que tindrien en una altra entitat, Andbank.

Així ho va explicar el comissari en l’entrevista que va concedir al periodista Jordi Évole i que la Sexta va emetre ahir al programa Salvados, en el transcurs del qual Villarejo va precisar que a principis del 2014 li va arribar informació d’una persona d’una entitat andorrana (Andbank) que estaria disposada a lliurar-li, previ pagament, informació de 10.000 comptes de ciutadans espanyols, entre els quals uns 3.000 de catalans.

El comissari destaca que de forma “sorprenent” el van apartar d’aquesta investigació i que desvien l’atenció cap a BPA, entitat on hi hauria uns quatre o cinc milions dels Pujol. “Utilitzen aquests diners com a esquer i tots els diners d’Andbank desapareixen”, va assegurar amb contundència el comissari jubilat, que no va revelar, però, si els diners que presumptament s’haurien traspassat des d’un compte d’Andbank i el compte Soleado podrien o no pertànyer al rei emèrit d’Espanya, Joan Carles de Borbó.

Villarejo, que va negar que l’anomenada operació Catalunya s’hagués dissenyat per aturar el procés independentista, va explicar que l’ordre d’investigar els Pujol li va donar el director de la policia, Ignacio Cosidó.