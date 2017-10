Vives manifesta el seu "suport" a Sant Julià de Lòria i apel·la a "mecanismes" per no perjudicar-la amb les tranferències

L’arquebisbe d’Urgell i copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, es troba aquests dies de visita pastoral a Sant Julià de Lòria i aquest dimarts al matí ha mantingut una trobada amb les autoritats de la parròquia. Tant en el seu discurs, pronunciat durant la visita a la casa comuna, com en el del cònsol major, Josep Miquel Vila, han estat molt presents les lleis de transferències i competències que el Consell General acaba d’aprovar. En aquest sentit, Vives ha manifestat el seu “suport” a la parròquia i s’ha mostrat convençut que el Govern trobarà els “mecanismes per subvenir” la situació que es pot donar arran de l’aplicació de les lleis de competències i transferències.

D’aquesta manera, Vives ha destacat que el legislador “busca el millor per al país” però que, si hi ha dificultats amb algunes parròquies, com podria passar en l’aplicació de les lleis, creu que el Govern podrà actuar de tal manera que es pugui “redistribuir” els diners, ja que ha afegit que “la justícia de vegades no és repartir a tots el mateix”. De fet, durant les paraules que ha adreçat a les autoritats, ha defensat que caldrà una “implementació màximament justa” i que aquesta justícia es basa en una redistribució en funció de les necessitats. Ha volgut “animar Sant Julià” a anar endavant i ha felicitat la parròquia perquè “s’hi fan moltes coses”. El cònsol major, de la seva banda, ha destacat que ara el que tocarà serà “acatar les lleis” que ha aprovat el Consell General, tot i que ha reconegut que poden comportar que la parròquia rebi menys ingressos i que hauran de fer front a aquesta situació per “intentar-la remeiar”. D’aquesta manera, ha manifestat que des que van arribar al comú han intentat redreçar la situació econòmica que a la parròquia era d’un “dèficit crònic i un deute de 23 milions d’euros” i que, si a partir d’ara reben menys ingressos, els “costarà més”, tot i que ha apel·lat a ser “positius” ja que, ha afegit, estan a la majoria per “fer front” a les dificultats.

Vila ha dit que durant la visita es mostraria a Vives algunes de les obres que s’han fet al llarg d’aquests darrers set anys (el temps que feia des de l’anterior visita pastoral) i que es van fer en anteriors mandats ja que, ha conclòs, ells no han pogut encara realitzar cap obra. En aquest sentit, ha fet èmfasi que alguns d’aquests treballs es van poder fer en col·laboració amb el Govern i que han servit per “millorar la qualitat de vida dels més febles”, dels “més petits i els més grans”, ja que durant aquest dimarts visiten l’escola bressol i la llar de Lòria.

Situació a Catalunya

Vives ha fet referència, també, a “l’estabilitat” que viu el país i al fet que la llista més votada sigui la que pugui governar i ha afegit que “és bo que es mantingui”. Posteriorment, i qüestionat pels mitjans de comunicació, ha remarcat que n’havia fet referència davant una situació actual molt marcada “per la inestabilitat” que fa que fins i tot hi hagi qui parli de “por”. Ha celebrat que al Principat hi hagi no només estabilitat sinó també “prudència” per part dels polítics. Quant a l’afectació que pugui tenir la situació que es viu a Catalunya a Andorra, ha recordat que “som petits i un petit corrent d’aire ens pot encostipar” i que és important estar “bé” amb els veïns però també mantenir la “sobirania” i la “idiosincràsia”. Ha afegit que s’ha de “fer costat al Govern” que ha mantingut una posició “equànime” i ha conclòs que, tot i les “simpaties” que hi pugui haver, cal tenir en compte que s'ha de primar “el respecte a la legalitat de la llei interna”. D’aquesta manera, ha destacat que “amb tot l’apreci” que es pugui tenir per Catalunya, Andorra ha de tenir una bona relació amb l’estat espanyol i també amb els veïns catalans i que això, de vegades, “no és fàcil de conjugar”.