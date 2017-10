1,4 milions de persones utilitzen les estacions i els trens turístics

1,4 milions de persones han utilitzat les estacions de muntanya i els trens turístics del Grup FGC des del començament de l’any, segons ha informat la Generalitat. Hi ha hagut augments a les explotacions de Montserrat (26%), Vall de Núria (5%), Vallter 2000 (3%), Port Ainé (16%), el Tren del Ciment (22%) i el Tren dels Llacs (1% tren històric i 59% tren panoràmic). El cremallera i funiculars de Montserrat arriben al milió de viatgers a principis d’octubre, xifra que, segons el Govern, s’assolia tradicionalment al desembre. Concretament, 328.601 persones han visitat les estacions de La Molina, Vall de Núria, Vallter 2000 i Port Ainé mentre que 1.088.295 viatgers han fet ús del cremallera i els funiculars de Montserrat, el Tren del Ciment i el Tren dels Llacs.

A La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000 s’han dut a terme tota mena d’esdeveniments lúdics i esportius, com curses i competicions de bicicleta, trail running i proves d’ultrafons. La Molina ha tingut 43.324 visitants durant la temporada d’estiu, amb un increment del 14% de la utilització del telecabina.

El cremallera de Vall de Núria ha atret durant el 2017 un total de 276.788 viatgers, un 5% més que l’any anterior. L’increment es dona principalment en l’àmbit del turisme familiar de proximitat. Els ingressos derivats de les opcions d’allotjament que s’ofereixen han pujat un 4%.

A Vallter 2000, amb 5.798 visitants, un 3% més, es destaca la remodelació del telecabina que porta al Mirador de la Costa Brava que es va fer l’any 2015, que a parer del Govern manté una oferta de lleure “molt atractiva” per al territori.

Port Ainé ha atret 2.691 visitants, un 16% més que la temporada anterior i es destaca el Parc Lúdic i d’Aventura, els itineraris de BTT i bicicleta de carretera i l’itinerari de la Corona del Pallars. A més, l’Hotel Port Ainé 2000 ha registrat un balanç positiu, amb un increment dels ingressos d’un 7%.

D’altra banda, durant tot el 2017 el cremallera i els funiculars de Montserrat, el Tren del Ciment i el Tren dels Llacs han transportat 1.088.295 viatgers. A Montserrat, l’augment ha estat del 26% vist l’any passat, concretament 1.057.633 usuaris. El Tren dels Llacs i panoràmics ha tingut 7.289 usuaris, una ocupació del 99,41%, amb un increment de l’1% en el tren històric i del 59% en el panoràmic. La temporada finalitzarà el 28 d’octubre. Finalment, el Tren del Ciment ha tingut 23.373 usuaris, un 22% més que l’any 2016. La temporada acabarà el diumenge 19 de novembre.