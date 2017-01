17 nous cursos de català gratuïts

L'Àrea de Llengua Catalana del Ministeri de Cultura obrirà aquest dilluns les inscripcions a 17 nous cursos de català per a adults de forma gratuïta, que es realitzaran a partir del mes de febrer. Els cursos serviran per donar difusió a la llengua catalana als majors de 16 anys, sota el títol "Aprèn Català"!. Les inscripcions es podran fer a qualsevol edifici de Govern i dels comuns, així com les entitats parapúbliques, oficines de turisme i biblioteques, entre altres. A més, al web www.cultura.ad/apren-catala, també es podran realitzar les matriculacions en línia

Aquells que desitgin aprendre català tindran l'oportunitat de fer-ho gràcies als 17 cursos nous per a adults que posarà en marxa a partir del mes de febrer l'Àrea de Llengua Catalana del Ministeri de Cultura. Les inscripcions que s'obriran aquest dilluns permetran als majors de 16 anys aprendre català de forma totalment gratuïta en diferents escoles, centres d'autoaprenentatge de català i el centre cultural lauredià.

Sota el lema "Aprèn català", els interessats podran adreçar-se a les dependències dels edificis administratius de Govern i dels comuns, entitats parapúbliques, centres esportius i de salut, oficines de turisme, llibreries i biblioteques, per demanar informació al voltant dels nous cursos. Les inscripcions en paper es podran deixar al Centre d'autoaprenentatge de català d'Escaldes-Engordany o al Centre de Formació Professional d'Aixovall. D'altra banda, al web www.cultura.ad/apren-catala, també es podran fer les inscripcions en línia, així com trobar informació referent als cursos.

Les formacions van iniciar-se l'any 1962, en el marc de la Formació permanent per a adults i per tal de garantir l'accés a l'aprenentatge de la llengua a tots els ciutadans.