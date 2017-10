21 casos de càncer de mama detectats en 4.350 mamografies

Al gener del 2016 es va iniciar al Principat la cinquena ronda del programa de detecció precoç del càncer de mama (2016-2017). Fins al passat 30 de setembre s’han realitzat 4.350 mamografies, que han permès detectar 21 càncers de mama. Cal tenir present que a final d’any finalitza aquesta cinquena ronda, de tal manera que es preveu que augmenti el nombre de mamografies. Es recorda que aquest programa de cribratge del càncer de mama es va posar en marxa l’any 2008, i fins al moment s’han detectat 79 casos de càncers de mama.

Les dades del registre de càncer mostren que en les dones el tumor de mama és el que es diagnostica amb més freqüència, 30,9% per al quinquenni 2010-2014. La taxa de mortalitat per càncer de mama per aquest mateix període (2010-2014) va ser d’11,9 per 100.000 dones, mentre que pel període 2011-2015, va ser de 13,7 per 100.000 dones.

PROGRAMA DE DETECCIÓ

El programa de detecció precoç del càncer de mama a Andorra posat en marxa pel Ministeri de Salut ofereix a les dones d’edats compreses entre 50 i 69 anys, una mamografia de cribratge gratuïta cada dos anys amb l’objectiu final de reduir la mortalitat i la malaltia associada al càncer de mama en les dones d’aquest grup d’edat.

Les dones són convidades a participar al programa mitjançant una carta personalitzada. Una vegada realitzada la mamografia, si el resultat no mostra cap troballa, als dos anys són convocades per realitzar de nou l’exploració de cribratge. En cas que es detecti alguna anomalia que requereixi estudis complementaris s’informa la pacient, el radiòleg els prescriu i si escau els realitza, es lliura un diagnòstic final amb les indicacions corresponents. Es destaca que la totalitat de les mamografies són interpretades per dos radiòlegs independents que dirimeixen els seus desacords per consens. Tots els centres radiològics del país participen en el programa.

Amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama que se celebra avui, el Ministeri de Salut recorda la importància de la detecció precoç d’aquesta malaltia per garantir més possibilitats de curació. A Andorra, igual que a la resta de països desenvolupats, el càncer de mama és un dels principals problemes de salut pública.