22 joves s’incorporen a l’equip de MoraBanc durant els mesos d’estiu

Aquest dilluns 22 joves s’han incorporat a l’equip de professionals de MoraBanc per fer tasques de suport durant l’època de vacances. Enguany seran 22 els interins que col·laboraran en diferents departaments dins del programa d’estades que ofereix el banc i que permet reforçar els equips a l’estiu i oferir una oportunitat professional i a la vegada formativa als joves. Tots els candidats seleccionats són majors de 18 anys i són estudiants universitaris o de formació professional.

MoraBanc va iniciar el programa d’estades professionals als mesos d’estiu a l’any 1998 i actualment aquestes estades són una bona oportunitat per als joves d’Andorra per conèixer com funciona el món professional fent tasques relacionades amb els estudis que estan cursant.