2,2 milions d’euros per créixer un 3% en turistes durant aquest estiu

Seguint la tendència dels darrers anys, Andorra Turisme preveu un creixement moderat de les entrades de turistes durant aquest estiu. En concret, des de l’1 de juny fins al 30 de setembre s’espera un augment global del 3%. Per mercats, es projecta un increment de turistes espanyols del 2,4%, un 4,4% de francesos –sempre que no hi hagi sorpreses, com va passat l’any passat arran dels atemptats– i un 3,8% d’altres mercats, principalment el Benelux, el Regne Unit i Alemanya. Això suposa 936.060 turistes aquest estiu, 26.978 més que el 2016. “Els mercats van millor, l’economia va a millor i nosaltres comuniquem millor. Tot això ajuda a anar creixent”, va dir el ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp.

Per aconseguir aquests objectius es destinarà a la campanya 2,2 milions d’euros, un pressupost similar al de l’any passat (només s’ha incrementat lleugerament la inversió en operació turística per atraure visitants de mercats més llunyans). Segons va explicar Camp, de cara a aquest estiu s’ha apostat per fer més incidència en el turisme de cultura i natura. El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va destacar que aquest és un dels aspectes més desconeguts del Principat, tot i que l’excursionisme cada cop atrau més visitants. Budzaku va remarcar que difondre el senderisme i el cicloturisme però també l’oferta cultural, amb Scalada Stelar, el romànic o el Museu Thyssen, permet diversificar l’oferta però també fa que sigui més complicat comunicar-la.

Entre altres accions, la campanya de comunicació preveu reutilitzar l’espot de l’any passat (per a l’estiu que ve se’n farà un de nou) i es continuarà la campanya amb Disney (Andorra serà present als tràilers de dues estrenes, a les revistes, a Disney Channel i en càpsules informatives que difon a través dels seus canals). Camp va indicar que aquest acord permet adreçar-se a un públic que coincideix amb el que ve a Andorra i comunicar de forma més eficient. A més, un programa d’El Foraster de TV3 s’ubicarà al Principat, es faran càpsules temàtiques amb Teledeporte i Movistar+, una acció de scape room a Barcelona i Madrid i una acció inspirada en el concurs televisiu Pekín Express a través de miss França 2010 al país veí del nord. Camp va dir que aquestes iniciatives permeten generar continguts per difondre per les xarxes. Quant al producte, no hi ha novetats. Així, es donarà a conèixer Scalada, les activitats esportives (com la Vuelta i la Copa del Món de BTT) i altres activitats culturals.

Camp va destacar que si les previsions es compleixen, al mes de juliol s’aconseguirà el mateix nombre de turistes que l’agost del 2012, un fet que posa de manifest el creixement registrat els darrers anys. També es va referir al projecte del ràfting i va exposar que la intenció seria posar-lo en marxa l’estiu que ve, sempre que les obres no facin augmentar el risc d’inundabilitat. Així mateix, va declarar que a finals de juny es tindran fixades les prioritats en la implementació del pla estratègic de comerç i a finals d’any ja es tindria un pla d’accions.

Els turistes cauen quasi un 10% al març respecte del mateix mes de l’any passat

El mes de març passat van entrar al país 691.358 visitants, dels quals 408.763 eren excursionistes (59,1%) mentre que 282.595 eren turistes (40,9%). Així ho indica el departament d’Estadística, que exposa que respecte al mes de març de l’any passat el nombre de visitants ha disminuït un 4%, els turistes han baixat un 9,9% i els excursionistes han augmentat un 0,6%. Per país de residència, presenten una variació negativa, d’un -8,4%, els visitants espanyols i d’un -6,9% els visitants d’altres procedències, i es registra una variació positiva, d’un 5%, dels visitants francesos. Cal tenir present que la Setmana Santa del 2016 va ser del divendres 25 al dilluns 28 de març, mentre que aquest any ha estat del divendres 14 al dilluns 17 d’abril.

Pel que fa a les dades acumulades, els visitants des de principis del 2017 han disminuït un 0,7%, mentre que en els darrers dotze mesos ho han fet un 0,6%. Quant als turistes, des de l’inici del 2017 han augmentat un 2,1% i en els últims dotze mesos han crescut un 2,8%. Respecte als excursionistes, des de principis del 2017 han davallat un 3,2% i en els darrers dotze mesos, un 2,4%.