22 multes per gossos perillosos en quatre mesos, 25 el 2016

En el primer quadrimestre del 2017 s’ha incoat 22 expedients sancionadors per no respectar la llei de tinença d’animals. En general són tots contra propietaris de gossos potencialment perillosos i la principal causa és dur els animals deslligats, però també que no portin el morrió degudament posat o que els manqui alguna documentació o microxip. Una xifra important si es té en compte que el 2016 es va incoar 25 expedients, i el 2015, 10.

El director d’Agricultura, Landry Riba, va explicar que l’increment de les sancions és causat per diversos motius. El cos de banders, que és el que controla aquests gossos, ha constatat més infraccions perquè “s’ha establert una rutina en el control des de l’hivern passat”. Segons Riba, gràcies a avisos de veïns i agents de circulació hi ha zones on s’ha detectat una presència més elevada de gossos potencialment perillosos que no es porten degudament, i “aleshores es fa controls més dirigits”. Però l’altra raó, segons el director d’Agricultura, és que “els propietaris s’han relaxat i tornen a portar els animals sense morrió o no ben lligats, i també falta d’informació”.

Just ahir el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publicava tretze notificacions d’incoació d’expedient sancionador i quatre resolucions d’expedients, totes contra propietaris de gossos de raça potencialment perillosa. Una d’aquestes resolucions xifrava la multa en més de 700 euros, per no respectar diverses disposicions, l’altra era de poc més de 400 euros i les altres dues, de més de 300 euros.

Segons Riba, aquestes 17 sancions corresponen als 22 expedients oberts en aquests quatre mesos del 2017 i es publiquen al BOPA per no poder-les notificar personalment als implicats.

El director d’Agricultura va explicar que el procediment sancionador té tres fases. En la primera es notifica la sanció i en la segona s’envia al propietari del gos el plec de càrrecs on s’expliquen precisament els motius de la multa. L’implicat té un temps per poder presentar al·legacions. El tercer pas és quan, tenint en compte les al·legacions, es comunica la resolució de la sanció, tot i que encara es pot presentar recurs. El departament d’Agricultura constata certa dificultat per trobar alguns propietaris, ja que d’aquestes 22 sancions incoades en el primer quadrimestre, 17 han hagut de publicar-se al BOPA per no haver-les pogut comunicar directament.

El director d’Agricultura va indicar que “els propietaris de gossos de raça potencialment perillosa han de tenir un comportament més exemplar en el compliment de la tinença d’animals, i es veu que s’estan relaxant. Porten el morrió però el gos no el duu posat o no va ben lligat, i volem evitar incidents”.