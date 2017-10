244 enceses de foc s’han comunicat en els nou primers mesos de l’any

S’ha complert ara un any de la modificació del reglament d’enceses de foc que va tenir l’objectiu d’agilitzar els tràmits d’aquests actes i també de generar un registre de dades. Des del començament de l’any s’han registrat un total de 244 comunicats d’encesa de foc, dels quals 185 són enceses per treballs agrícoles, per la pagesia. Segons va explicar el director de Protecció Civil, Francesc Areny, la majoria solen ser cremes agrícoles, però també hi ha els focs dels actes festius, o els treballs forestals, entre d’altres.

Per parròquies, la Massana és la parròquia que més enceses de foc té registrades durant els primers nou mesos de l’any, i com a la resta també són els treballs agrícoles el principal motiu d’aquestes enceses. La Massana té registrades un total de 55 cremes de foc, la segueix Encamp amb 42 i Andorra la Vella amb 40.

Simplificació del tràmit

El reglament diu que tota persona que vol procedir a fer una encesa de foc, com focs agrícoles, o crema de restes vegetals com en les cremes forestals, o actes festius com llançament de coets pirotècnics, entre d’altres, necessita una comunicació. “Ara ja no és una autorització perquè el reglament el van fer més senzill. Es tracta de comunicar-ho al comú a través d’un imprès. Aquesta comunicació entra per la xarxa i es distribueix a Agricultura, Bombers, Banders, Medi Ambient i Protecció Civil, i si ningú hi té res a dir, s’arxiva i la persona que ho ha comunicat tal dia pot fer la seva crema. Però si un departament d’aquests diu que no es pot, perquè hi ha inversió tèrmica, per exemple, o perquè està sec, se li comunica a través del comú. L’únic requisit, doncs, és que l’interessat avisi amb antelació”, va explicar el director de Protecció Civil.

Durant aquests nou primers mesos de l’any només s’ha anul·lat una encesa, i és que segons explica Areny, “els comuns ja fan de filtre, són els que comuniquen si es pot o no”. Només cal recordar que el mateix comú de la capital va anul·lar els focs artificials per les condicions meteorològiques i no es va procedir ni a l’anul·lació d’aquesta encesa, perquè ho va fer amb antelació.

Per altra banda, hi ha mesos de l’any en què ja està prohibit per condicions meteorològiques. Sobretot són els mesos de juny, juliol i agost, però també els mesos de gener i febrer.