30 d'anys d'escudella a Encamp amb 1.500 racions

La neu no ha estat impediment perquè aquest diumenge al matí tingués lloc la tradicional escudella de Sant Antoni a Encamp, que enguany arribava a la 30a edició. Centenars de persones han fet front al mal temps i s'han repartit 1.500 racions d'escudella. El cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, ha recordat que "aquí és una tradició que les padrines col·laborin amb l'elaboració de l'escudella com en els seus inicis" A més, també s'han realitzat els Encants de Sant Antoni, que han aconseguit recaptar un total de 1.685 euros que es destinaran a la rectoria d'Encamp i posteriorment a Càritas.

Encamp ha celebrat aquest diumenge al matí una de les seves festivitats més importants, com és l'escudella de Sant Antoni, una celebració que enguany ha arribat als 30 anys. Malgrat la neu, centenars de persones han desafiat el mal temps i han fet cua per gaudir d'una de les 1.500 racions que hi havia disponibles.

Cigrons, fideus, arròs, carn, mongetes i verdures han estat només alguns dels ingredients de l'escudella, que ha estat cuinada per una desena de voluntaris a la Plaça Sant Miquel, tal com es feia el 1987, quan va tenir lloc la primera escudella a la parròquia encampadana.



El cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, ha comentat que "aquí és una tradició que les padrines col·laborin amb l'elaboració de l'escudella com en els seus inicis". Torres també ha afegit que "la veritat estem molt satisfets perquè pensàvem que amb aquest temps la gent no vindria però hem superat les previsions". Tot i això, el Comú d'Encamp ha habilitat diverses taules al Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp, malgrat això alguns valents han decidit romandre a la plaça Sant Miquel tot i la neu, per seguir la tradició.

Encants de Sant Antoni

Com és habitual, a banda de l'escudella també s'han celebrat els tradicionals Encants de Sant Antoni, una subhasta en la qual la gent de la parròquia pugna per productes diversos com coques, bulls, embotits, peus de porc i fins i tot, un tortell. En total, amb els 24 lots venuts s'han recaptat 1.685 euros, una xifra que anirà a la rectoria d'Encamp i posteriorment a Càritas.