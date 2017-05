39 padrins reben les claus per conrear els horts de Terres Primeres a Encamp

El Comú d'Encamp ha lliurat, aquest dijous a la tarda, les claus dels horts socials als padrins que enguany comptaran amb una de les 39 parcel·les existents, cinc més que l'any passat. D'aquesta manera, després d'efectuar la signatura dels contractes, els hortolans han rebut de la mà de la cònsol menor de la parròquia, Esther París, les claus que els permetran conrear una de les parcel·les cedides per Casa Sant Antoni, juntament amb la col·laboració de la Fundació Julià Reig. Durant l'acte de lliurament de les claus, París ha explicat que enguany s'ha arranjat un mur que s'havia esmicolat amb el pas del temps, ja que "era una de les peticions que ens havien fet els padrins l'any passat". En aquesta ocasió, nou padrins tindran l'oportunitat d'estrenar-se en el món de l'horticultura.

Durant l'acte de lliurament de les claus, la cònsol menor d'Encamp, Esther París, ha destacat que enguany s'ha dut a terme un arranjament en un dels murs de les feixes, per tal de "solucionar una de les peticions fetes l'any passat". L'adequació del nou mur també ha permès llaurar noves terres, per tal de generar més espai en les feixes on s'ubiquen els horts tal com ha explicat París.

La cònsol menor també ha explicat que "teníem 40 demandes, però a darrera hora una persona per motius de salut ha cancel·lat la sol·licitud". Un fet que ha permès que tots els padrins disposessin d'un hort sense necessitat de sortejos. A més, París ha informat als hortolans que els horts ja es troben llaurats perquè els padrins hi puguin començar a treballar al més aviat possible.

Aquest projecte conjunt entre el comú d'Encamp i la Fundació Reig, que ja fa onze anys que es duu a terme, permet als més grans gaudir d'una activitat física i d'oci, així com conviure amb l'entorn natural.