42 joves participen en les estades d'estiu a Crèdit Andorrà

Un total de 42 joves han començat avui 3 de juliol les estades d’estiu a Crèdit Andorrà, una iniciativa de caràcter formatiu que el banc impulsa des de l’any 1978. Els joves, que estan cursant estudis superiors (grau universitari, postgrau o màster), tenen l’oportunitat de treballar a diferents oficines i departaments de l’entitat financera.

Crèdit Andorrà va iniciar aquest programa amb quatre joves i, des de llavors, cada estiu acull estudiants de diferents disciplines amb l’objectiu de donar-los l’opció de poder desenvolupar els seus coneixements i d’adquirir experiència, fonamental a l’hora d’incorporar-se definitivament al mercat laboral. Des dels inicis, han estat més de 1.000 les places que s’han ofert en el marc d’aquesta iniciativa.

Les estades d’estiu tenen l’objectiu de fomentar la formació i d’establir vincles entre el món professional i l’universitari, com a via per promoure el progrés personal dels joves i el desenvolupament social i econòmic col·lectiu.

Aquestes estades d’estiu se sumen al programa anual de beques de postgrau de la Fundació Crèdit Andorrà per estudiar en universitats de tot el món. L’objectiu últim és fomentar l’educació com a motor generador de l’Andorra del futur.