450 padrins celebren el Carnaval de la Gent Gran Interparroquial a Andorra la Vella

Centenars de padrins han gaudit aquesta tarda del tradicional Carnaval de la Gent Gran Interparroquial, que enguany s’ha celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, a diferències de les dues darreres edicions que s’havien realitzat a Encamp. El premi a la millor comparsa ha estat per la parròquia amfitriona amb una actuació de gospel combinada amb música dels anys 70. El millor vestuari ha estat per Escaldes-Engordany, la millor coreografia per La Massana, la més original per Sant Julià de Lòria i la més divertida ha estat per Encamp. El cap d’equip de les cases pairals, Cristian Asensio, ha comentat la bona predisposició dels padrins assegurant que “ha estat tot un èxit i sempre ens ho passem molt bé”. Un cop finalitzades les actuacions, els padrins han gaudit d’una xocolatada amb coca.