64 jugadors participen en un cap de setmana ple de videojocs

Ple absolut a la competició de videojocs que s'ha celebrat a l'Illa Carlemany aquest cap de setmana, amb 64 participants. El torneig tenia l'objectiu de promocionar la creació de la futura lliga de videojocs professionals al país. Les inscripcions anticipades, 32 pel Fifa 2017 i 32 més pel Clash Royale es van esgotar en només 72 hores.

Ple absolut a la competició de videojocs que s'ha celebrat a l'Illa Carlemany aquest cap de setmana, amb 64 participants. De fet les inscripcions anticipades, 32 pel Fifa 2017 i 32 més pel Clash Royale es van esgotar en només 72 hores.

L'objectiu de la proposta, impulsada per l'empresa What you play, és promocionar la creació de la futura lliga de videojocs professionals al país. Segons els organitzadors, el cap de setmana també servirà per veure els gustos dels jugadors pel que fa les diferents tipologies de jocs i així poder ajustar la lliga andorrana.

La competició no només ha cridat l'atenció de la seixantena de participants, de totes les edats, sinó que al llarg dels dos dies de torneig s'hi han acostat molts espectadors encuriosits.