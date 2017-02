65 persones s'apropen a la Caubella per donar sang

El planell de Pal ha estat l'escenari aquest dissabte de la campanya de donació de sang a Vallnord - Pal Arinsal. Un total de 65 persones s'han apropat a les instal·lacions que la Creu Roja ha muntat a la base de les pistes de Pal, la Caubella, per tal de col·laborar amb l'entitat, gràcies a la campanya "Som donants d'alçada". El director de la Creu Roja Andorrana, Sergi Penedès, ha fet una valoració "molt positiva" de la campanya, malgrat que ha destacat que hi ha coses a millorar com la "comunicació a l'exterior". El pròxim 3 de març hi haurà una nova acció a pistes entre les dues entitats

La campanya "Som donants d'alçada" ha aconseguit que un total de 65 persones hagin visitat les instal·lacions de la Creu Roja a peu de pistes, per tal de donar sang en la primera col·laboració entre l'entitat i l'estació Vallnord – Pal Arinsal. El planell de Pal s'ha convertit en el punt de reunió per les 65 persones que han aprofitat el dia d'esquí per donar sang, malgrat que "no totes les donacions són vàlides", tal com ha explicat el director de la Creu Roja Andorrana, Sergi Penedès.

"Hem assolit els objectius que ens havíem marcat, perquè esperàvem al voltant d'una cinquantena de persones", segons ha explicat Penedès. Tot i això, també ha admès que encara queda molt marge de millora i ha assegurat que "crec que hauríem de fer més difusió a fora perquè molta gent que ve a esquiar dels països veïns s'assabenti d'aquesta campanya".

A falta de confirmació oficial de la xifra de donats, el director ha fet una valoració "molt positiva" de la campanya, tot i els "esforços" que ha suposat. Vallnord ha disposat el telecabina que enllaça el centre de la parròquia de la Massana amb les pistes de Pal, per als donants de sang de forma gratuïta.

El pròxim 3 de març hi haurà una nova acció de la campanya de donació de sang entre l'entitat i Vallnord a pistes, per tal donar continuïtat a la campanya "Som donants d'alçada".