Acció per recuperar un itinerari de 150 km del Camí de Sant Jaume

La Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça i la Ribagorça aragonesa van decidir ahir recuperar el projecte transfronterer del Camí de Sant Jaume i crear un equip de treball per fer-lo realitat ben aviat. Aquest mateix estiu els visitants ja trobaran a les oficines de turisme un fulletó amb un itinerari de 150 km a peu i 170 km en bicicleta en vuit etapes. Els camins ja són transi­tables i falta superar alguns punts concrets, com un pont sobre el riu Garona i el pas pel túnel de Vielha a l’hivern. D’aquí a l’estiu el que falta definir és un nom comercial per a aquesta ruta i dissenyar una senyalització homogènia entre tots quatre territoris. D’aquest camí n’hi ha apunts històrics que assenyalen la Vall d’Aran com a pas alternatiu dels pelegrins que venien de Saint-Bertrand-de-Comminges, procedents de Narbona o Tolosa. Aquests pelegrins utilitzaven el territori aranès per passar la serralada i arribar a terres aragoneses.

El síndic d’Aran, Carles Barrera, va explicar que ja hi ha hagut converses amb Endesa per poder utilitzar un pont sobre el riu Garona que condueix a una central hidroelèctrica, com a pas dels pelegrins. Aquesta possibilitat ha estat vista amb bons ulls per la companyia i els pròxims mesos s’haurà d’acabar de definir. Un altre dels entrebancs del camí en territori aranès és el túnel de Vielha. Barrera va explicar que s’hauria de crear una parada de transport públic a la boca sud del túnel perquè els pelegrins poguessin agafar-lo. Actualment ja hi ha una parada a la boca nord i solament caldria habilitar-ne una.

Josep Lluís Farrero, president del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, va valorar molt positivament la trobada i les ganes de col·laboració dels quatre territoris. Farrero va destacar la dinamització econòmica i turística que pot suposar per a la zona aquest projecte i també va parlar de la necessitat de buscar solucions a l’encreuament amb l’N-230 i l’N-260. Per a aquests punts es buscarà solucions, com passarel·les o la senyalització de pas de pelegrins.