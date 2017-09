Adjudicada la redacció del projecte d’un nou tram del vial de Sant Julià

El Govern va adjudicar ahir els treballs de redacció de catorze projectes i les corresponents direccions facultatives d’obra. L’actuació més rellevant, per la importància que té i el seu import, és la redacció del projecte i la direcció facultativa de la desviació de Sant Julià de Lòria, concretament del tram comprès entre el pont de Fontaneda i el pont de connexió amb la CG-1, a l’alçada del vial que uneix amb Francesc Cairat i el poble. Els treballs tindran un cost de 102.044 euros i una durada de sis mesos. El projecte s’ha adjudicat a l’empresa Engitec.

El ministre portaveu, Jordi Cinca, va remarcar que aquestes obres arrencaran l’any que ve i que així apareixerà reflectit en el pressupost del 2018. En aquest sentit, Cinca va destacar que l’adjudicació aprovada ahir pel consell de ministres ja demostra la “voluntat d’accelerar” aquesta fase de la variant de Sant Julià de Lòria.

Altres projectes que s’han adjudicat són els corresponents a l’estabilització de la plataforma d’un tram de la CS-140 de Fontaneda, a l’entorn del punt quilomètric 5, que tindrà un cost de 27.723 euros, i les actuacions de millora de la CG-6, en un tram de 500 metres, que tindran un import de 21.161 euros. Aquesta no és l’única intervenció que es farà en aquesta via. També es millorarà la CS-310 d’Anyós fins a la carretera secundària de Beixalís, entre altres actuacions.

Per altra banda, el Govern va aprovar la modificació de l’amplada de tres carreteres generals en uns trams que no tenen la necessitat de disposar de 20 metres, tal com estableix la llei. Aquests punts seran un tram de 300 metres de la CG-2 corresponent al revolt de Radio Andorra, avui poc transitat, que podrà tenir una amplada de 13 metres; un tram de la CG-3 des de la Cortinada fins al port de Rat, que tindrà 15 metres, i un tram de la CG-4 a partir d’Erts i fins al final de la via, al port de Cabús, que podrà tenir 15 metres. Cinca va remarcar que, tenint en compte que hi ha poques zones habitades, la circulació no justifica la construcció d’una carretera de 20 metres d’amplada en aquestes zones, amb l’impacte mediambiental i econòmic que suposa.

Les pràctiques podran estar associades a titulacions pròpies i ser remunerades

El Govern va aprovar ahir la modificació del reglament regulador del contracte en pràctiques formatives per permetre que se’n puguin beneficiar els estudiants de centres amb titulacions pròpies (fins ara només era possible per a les titulacions estatals, per garantir-ne la qualitat) i també per autoritzar que aquestes pràctiques puguin ser remunerades. Aquesta actuació s’ha fet a petició de l’escola d’hoteleria Vatel, per a la qual també s’ha aprovat un reglament específic relatiu a les pràctiques. El fet és que cada establiment haurà de tenir el seu propi reglament, que haurà de recollir les especificitats del sector econòmic de l’escola. Aquesta mesura s’adopta perquè els centres que no emeten una titulació estatal no vegin disminuïda la seva qualitat o perquè no s’acabin desvirtuant les pràctiques.

Cal destacar que en la regulació de les pràctiques de la formació que imparteix Vatel s’han fixat unes limitacions perquè aquestes no derivin en un contracte laboral camuflat darrere d’unes pràctiques formatives, un fet que suposaria una precarització del món laboral. Així, les pràctiques no podran superar el 60% d’hores de formació que reben els alumnes, la remuneració no podrà ser superior al 50% del salari mínim i els establiments no podran tenir un nombre indefinit d’estudiants en pràctiques (només hi podrà haver d’un a cinc estudiants i no podran superar el 10% dels empleats que tingui l’establiment). El ministre portaveu, Jordi Cinca, va destacar que la mesura va encaminada a facilitar el contacte entre els estudiants i el món laboral. A més, s’emmarca en la voluntat del Govern d’afavorir la formació en l’àmbit de l’hostaleria tenint en compte que és un sector important del país i que encapçala la demanda de personal perquè té dificultats per cobrir les places de diferents nivells que ofereix. El reglament específic relatiu a les pràctiques per a Vatel és el primer que es concreta.

El Govern treu a concurs 23 places d’Afers Socials

El Govern traurà a concurs 23 places del departament d’Afers Socials, la majoria de les quals estan ocupades per personal eventual. En primer lloc es publicarà la promoció interna i en cas que quedin desertes es faria una convocatòria externa. Les places afectades són dues de personal de suport, dues d’administratiu, dues de tècnic d’atenció social, dues de monitor, tres de treballador social, set d’educador, una de jurista, una de tècnic administratiu i tres de psicòleg.

El servei de Mediació tindrà un psicòleg

El consell de ministres va donar ahir el vistiplau al conveni de col·laboració entre el ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior i el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) per a la participació d’un psicòleg en el servei d’Atenció i Mediació. El professional anirà a càrrec del SAAS i la seva tasca consistirà en l’assessorament, l’orientació i l’acompanyament dels membres de la família. A més, s’estableix aquesta col·laboració en quatre hores setmanals.

Dues places d’aparcament a l’estació d’autobusos

El Govern destinarà 15.645 euros als treballs d’adequació de dues places d’aparcament a l’entorn de l’Estació Nacional d’Autobusos. Els treballs tindran una durada de tres setmanes i els aparcaments s’ubicaran enfront de les taquilles. Des de l’executiu es va destacar que d’aquesta manera es dona resposta a les demandes dels professionals de transport de passatgers i dels mateixos usuaris de l’estació per disposar d’una zona específica de càrrega i descàrrega de viatgers.