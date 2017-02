Afers Socials i l’Associació de Bancs Andorrans arriben a un acord per agilitzar les prestacions socials

Les persones que sol·licitin una prestació social no hauran de desplaçar-se a les diferents entitats bancàries del país per demanar un certificat bancari personal, gràcies al nou acord de col·laboració entre el Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior i l’Associació de Bancs Andorrans (ABA), que serà l’encarregada de realitzar aquest tràmit per tal d’agilitzar el procés per obtenir les prestacions socials.

El Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior i l’Associació de Bancs Andorrans han arribat a un acord de col·laboració per tal d’agilitzar el procés d’atorgament de prestacions socials. Fins ara, les persones que demanaven una prestació econòmica de serveis socials o sociosanitaris s’havien de desplaçar a les diferents entitats del país, per tal d’aconseguir un certificat bancari personal del sol·licitant i les persones majors de 18 anys que formin part del nucli familiar de convivència.



La implementació d’aquest nou acord permetrà a l’ABA realitzar aquesta gestió mitjançant el requeriment de la documentació directament al Departament d’Afers Socials, i s'evitarà així el desplaçament del sol·licitant. Tot i això, aquesta condició només serà possible quan la persona que demana la prestació hagi signat un document d’autorització i hagi aportat la resta de documentació requerida al departament escaient.

L’acord va dirigit a totes aquelles persones i famílies que sol·licitin qualsevol tipus de prestació social, com ara els ajuts per a l’habitatge de lloguer, els ajuts econòmics ocasionals, les prestacions econòmiques per desocupació involuntària, les prestaci