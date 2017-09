Aldosa Veïns demana que s’aturin els estudis i treballs a la Gonarda

La plataforma Aldosa Veïns demana que “cessin els estudis i treballs que s’estan efectuant per a la ubicació de l’Estació Transformadora (ETR) al terreny de la Gonarda, fins a resoldre satisfactòriament la problemàtica que es presenta”. I la problemàtica es resumeix que hi ha “controvèrsia científica” respecte de les possibles conseqüències de l’exposició continuada a les freqüències elèctriques, magnètiques i electromagnètiques per a la salut. Per això insisteixen que cal aplicar el “principi de prevenció” que regeix en altres “països pioners que apliquen mesures més restrictives”.

Els veïns manifesten sentir-se “menyspreats” en “no ser considerats com un interlocutor digne”, va manifestar Antoni Oliva, un dels portaveus de la plataforma, en una roda de premsa ahir, i van insistir en els dubtes que els genera la infraestructura elèctrica, sobretot sobre salut. Diuen que encara que “se’ns va voler vendre que s’havia demostrat objectivament i irrefutablement que l’ETR no representava cap perill” i que les radiacions serien “properes a zero” –resultats que Oliva qualifica d’“estructuralment provisionals i hipotètics”–, també hi ha estudis que demostren que l’exposició crònica té afectacions. Així, qualifiquen l’argumentari utilitzat per representants de l’administració i Nord Andorrà de “cientista que no científic, de fireta i poc seriós”. D’aquesta manera responien a les acusacions de “demagògics i infantils” rebudes per membres de l’executiu, i van reiterar que “davant el dubte cal abstenir-se” o optar per l’alternativa, i aquesta posició “és adulta i responsable”. En aquest mateix sentit, i assegurant entendre i compartir la necessitat de l’ETR, Oliva va manifestar que “l’interès nacional” és utilitzat de manera “ideològica” pel Govern, ja que “no és d’interès general perquè exclou una part de la ciutadania”, la que alhora “es desprotegeix” amb el projecte.

Els veïns asseguren que l’alternativa proposada, al bosc de les Paulelles, és viable i més segura, i demanen que sigui el Govern i FEDA els que assumeixin el sobrecost d’allargar les línies de Nord Andorrà fins a la nova ubicació –que és d’uns cinc milions d’euros, segons va informar el privat a la plataforma–, amb l’estalvi que suposaria construir la subestació a les Paulelles en comptes de fer-la la Gonarda. La plataforma veïnal va assegurar entendre la posició de Nord Andorrà, que consideren legítima. Per això pensen que ha de ser l’administració qui assumeixi el sobrecost.

Segons va explicar Clàudia Navarro, l’altra portaveu de la plataforma ahir, amb la construcció al costat de l’abocador no cal eixamplar carreteres, ni fer el desmunt d’uns 1.000 camions ni desforestar la zona –que ja està desforestada perquè és tallafocs de les línies d’alta tensió–, s’estalviaria fins a vuit pilones de línia d’alta tensió i el terreny és més estable. Tot plegat repercutiria en un abaratiment de l’obra respecte de la ubicació a la Gonarda, un diferencial que es podria fer servir per cobrir el que Nord Andorrà “legítimament” no vol assumir, “en benefici de la població”.

Crida a la participació

Defensant que la seva és una plataforma veïnal, “no una eina política”, els portaveus van voler fer una crida a la participació animant els veïns a implicar-s’hi. Però no només als afectats de l’Aldosa, sinó també als d’altres plataformes d’altres parròquies, perquè defensen uns “principis comuns i d’interès general que toquen a tothom, no interessos egoistes”. Per fer arribar a més gent la seva posició, ahir van estrenar un vídeo en què es presenten els motius de la seva oposició a la ubicació de l’ETR a la Gonarda.