Alerta per la intensificació de la nevada al Pirineu i la possibilitat de neu a cotes baixes a Girona

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del pla Neucat per la intensificació de les nevades al Pirineu/Prepirineu i la possibilitat de neu a cotes baixes demà al matí a les comarques de Girona (al voltant dels 300 metres). En les properes hores, la nevada pot ser especialment abundant a la Val d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. Demà dilluns, la cota de neu pujarà transitòriament durant el matí al Pirineu fins a situar-se al voltant dels 900 metres, i a partir de llavors tornarà a baixar fins a nevar a qualsevol cota. En tot l’episodi està previst que es puguin acumular més de 50 centímetres de neu nova per sobre de 1.500 metres i més d’un metre de neu per sobre dels 2.000 metres. A les comarques de Girona -a tot el quadrant nord-est- els flocs poden aparèixer demà a partir dels 300 metres, tot i que la cota tendirà a pujar fins als 500 metres al centre de la jornada. Es poden acumular més de 5 centímetres a partir de 600 metres.