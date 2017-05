Álvarez Marfany descarta que s'instal·li un banc de sang a Andorra

Amb la mirada posada a l’objectiu de 400 donacions, ha arrencat la tercera Marató de donació de sang a l’edifici comunal de la plaça Lídia Armengol d’Andorra la Vella. L’activitat ha obert les seves portes a les 10 del matí i les tancarà a les 22 hores. Al llarg d’aquestes dotze hores, tothom que vulgui podrà passar i col·laborar perquè Andorra sigui autosuficient amb la sang que necessita, cosa que actualment no es compleix. L’any passat es va arribar a la xifra de 1.000 donacions i perquè Andorra sigui autònoma de sang s’hauria d’arribar a les 1.500 anuals.

La marató, organitzada per la Creu Roja Andorrana i amb la participació del Bang de Sang i Teixits de Catalunya, aconsegueix arribar gairebé a la meitat de les donacions anuals que es fan al país. Andorra actualment té signat un conveni amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya que proporciona la sang que necessita el país. “Tenir l’estructura d’un banc de sang i teixits a Andorra no és viable perquè és molt costós econòmicament i l’acord actual ja cobreix les necessitats”. D’aquesta manera, el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, ha descartat aquesta opció i ha animat a tothom a assistir a la Marató per donar sang.

En aquest mateix sentit, el director del Banc de Sang i Teixits de Lleida, Joan Manuel Sánchez, ha indicat que s’ha de “valorar molt positivament” el nombre de donacions a Andorra perquè els donants tenen poca possibilitat per donar sang, ja que no existeix cap punt fix al país. Sánchez ha afirmat que és més lògic mantenir el conveni actual i concentrar en un mateix dia un gran nombre de donacions que no pas instal·lar un punt fix de donació. El voluntari de la Creu Roja, Lluís Dejuan, ha ressaltat que la marató “és una gran festa i és el dia on es copsa la solidaritat del país”.

Durant tot el dia es realitzaran activitats socioculturals per fomentar la participació ciutadana a la marató. Hi haurà una exhibició de vehicles antics, tallers infantils, degustacions gastronòmiques, una xocolatada, les actuacions de l'esbart i dels castellers, i un espectacle pirotècnic de la Colla de Diables d'Andorra per tancar la festa.