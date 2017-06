Andorra celebra la Setmana europea de l’energia sostenible amb un seguit d'actes de sensibilització

Andorra se suma a la celebració de la Setmana europea de l’energia sostenible amb un seguit d’actes per sensibilitzar sobre aquesta temàtica. La Setmana europea de l’energia sostenible va néixer l’any 2005 de la mà de la Comissió Europea. Els actes a Andorra comencen dimarts 20 de juny amb una jornada tècnica dedicada a la transició energètica i el canvi climàtic. Dimecres, a les 18 hores, el Museu de l’Electricitat acollirà la Festa del Club Piolet, amb la presentació de les càpsules audiovisuals de FEDA dedicades al bon ús de l’energia a casa i a l’escola. Dijous hi haurà tot un seguit d'actes i durant tota la setmana es podrà visitar el Museu de l'Electricitat.

El Principat d’Andorra se suma a la celebració de la Setmana europea de l’energia sostenible amb un seguit d’actes que tenen l’objectiu de sensibilitzar entorn a aquesta temàtica, segons informa el Govern en un comunicat. La Setmana europea de l’energia sostenible és una efemèride que va néixer l’any 2005 de la mà de la Comissió Europea amb l’objectiu de fomentar el coneixement i el debat sobre les bones pràctiques i la innovació en matèria energètica.

El lema triat en aquesta 12a edició és 'Energia neta per a tots els europeus', inspirat en donar a conèixer entre els ciutadans les línies mestres del paquet de propostes de la mateixa comissió dedicades a la transició energètica envers una energia més sostenible, segura i eficient per a tothom. A Andorra, els actes de celebració de la Setmana europea de l’energia sostenible organitzats pel Govern s’iniciaran el dimarts 20 a les 9.30 hores amb una jornada tècnica dedicada a la transició energètica i el canvi climàtic que serà inaugurada per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó.

La trobada estarà dedicada a la reflexió i la participació pública sobre els instruments legals del nou model energètic d’Andorra. L’endemà, dimecres 21 a les 18 hores, el Museu de l’Electricitat acollirà la Festa del Club Piolet què comptarà amb la presentació de les noves càpsules audiovisuals de FEDA dedicades a les bones pràctiques en l’ús de l’energia a casa i a l’escola, protagonitzades pel personatge d’en Pau Pampalluga.

El dijous 22 de juny serà el dia que més activitats aplegarà. Així a les 11 hores es farà la presentació de la web sobre l'aprofitament solar fotovoltaic als edificis conjuntament entre l’Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra i l’Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic. Tanmateix, el mateix dijous tindrà lloc una jornada de portes obertes i la visita guiada a dues de les noves instal·lacions energètiques del país com són la central de cogeneració de Soldeu de FEDA i la minicentral hidràulica d’Arcalís de PER, SA.

A més, durant tota la setmana tots aquells que ho vulguin podran visitar a Encamp el Museu de l’Electricitat de FEDA així com el Mòdul de l’energia, un taller interactiu dedicat a donar a conèixer les energies renovables i les alternatives que hi ha per fer un ús més sostenible i eficient de l’energia tant a casa com a la feina i l’escola. Aquestes activitats són per a tots els públics, però estan especialment indicades per a públic familiar i grups escolars d’infants i joves.