Andorra la Vella aposta per Los Manolos i un piromusical per recuperar la Festa del Poble

La Festa del Poble d'Andorra la Vella renaixerà enguany amb un programa d'activitats que té com a plats forts un concert de rumba a càrrec de Los Manolos i un piromusical. La festa, de la qual actualment només se n'havia mantingut el dia festiu parroquial, va ser "una de les més sonades als anys vuitanta", i la corporació vol tornar-la a impulsar. L'any passat ja es va començar a recuperar, però enguany se li ha donat un nou impuls, per tal que torni a ser una festa popular. "És un bon any per potenciar-la, ja que cau en dissabte", ha assegurat la cònsol major, Conxita Marsol.

Així, després de la revetlla de Sant Joan, amb els actes de rebuda de la Flama del Canigó i la cremada de falles com a protagonistes, l'endemà s'iniciarà la celebració de la Festa del Poble amb una missa cantada pels Petits Cantors d'Andorra, i seguidament se celebrarà un aperitiu rumber i un concert a càrrec de Los Manolos, tot a la plaça del Poble. A la tarda s'ha programat un espectacle infantil i també tindrà lloc el ja tradicional Aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra. I per tancar la festa, per primera vegada a Andorra tindrà lloc un piromusical, a càrrec de la pirotècnia Igual, que es llançarà de l'aparcament de l'antiga plaça de braus, de manera que el lloc perfecte per veure'l i escoltar-lo serà la plaça del Poble.

El comú destina a la festa uns 40.000 euros i, tal com ha indicat Marsol, es tracta d'un nou capítol pressupostari "en benefici dels ciutadans". En paral·lel a les activitats de Sant Joan, durant tot el cap de setmana també se celebrarà l'Andosinoi, el primer festival de recreació històrica, al jaciment de la Margineda.