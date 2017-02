Andorra la Vella celebra amb una calçotada el 50è aniversari de l'agermanament amb Valls

Fins a 6.000 calçots cremaran a la plaça del Poble aquest diumenge vinent a partir de la una del migdia per celebrar els cinquanta anys de l’agermanament d’Andorra la Vella amb Valls. Moguts per l’interès del sector de l’hosteleria, des del 1965 s'havien establert contactes entre la ciutat de Valls i Andorra la Vella. No va ser però fins al 1967 quan es va signar el protocol d’agermanament entre les dues ciutats, que va ser validat per la federació de viles agermanades. Va ser Pere Canturri i Joan Sasplugas, en representació del Comú d’Andorra la Vella, i Romà Galimany, l'alcalde franquista de Valls que va estar 15 anys al càrrec els subscriptors de l'acord.

Des d’aleshores s’han anat mantenint les relacions entre ambdues ciutats, amb moltes col·laboracions i intercanvis de manifestacions culturals diverses, com les escudellades celebrades a Valls a càrrec de la Confraria d’Escudellaires. Entre les activitats, el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, ha destacat la participació dels gegants d’Andorra la Vella en l’apadrinament dels gegants de Valls el passat 15 de gener. Aquest pròxim diumenge tindrà lloc la segona activitat programada dins els actes de commemoració del 50è aniversari de l’agermanament amb la celebració d’una calçotada a la plaça del Poble.

Després, el 26 de març, els escudellaires es desplaçaran a Valls per a fer una escudella popular, i l’1 d’agost, en el marc del Firagost-La Fira del camp català, hi haurà una delegació d’Andorra la Vella a la capital de l’Alt Camp. A banda, es valora la possibilitat de realitzar una exposició del fet casteller amb la col·laboració de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

El cap de l’Àrea de Cultura, Jan Cartes, ha destacat que la calçotada que se celebrarà diumenge vinent està feta íntegrament per l’Ajuntament de Valls, que durà les redoltes per a fer el foc, els calçots, les llangonisses, el vi amb Denominació d’Origen Tarragona, el romesco i el pitet commemoratiu. Es preveuen 600 racions i cada ració té un preu de set euros. Cartes ha recordat que possiblement ja són més de vint les calçotades celebrades des de llavors.

El de Valls va ser el primer agermanament d’Andorra la Vella, al qual han seguit Sant Pol de Mar, Foix i, recentment, Bariloche.