Andorra la Vella estalviarà dos milions d'euros en les obres de la separativa d'aïgues de Santa Coloma

Les obres de la separativa d'aigües de Santa Coloma continuen el seu curs, tot i que el Comú d'Andorra la Vella ha anunciat aquest dijous al matí que s'ha arribat a un acord amb diferents particulars de la zona per tal d'aconseguir estalviar dos milions d'euros en l'execució d'aquests treballss. De la mateixa manera, l'estalvi dels dos milions suposarà que les obres finalment tinguin un cost al voltant dels 8 milions d'euros.

La fructificació de les negociacions amb la família Riba i Mirabet permetrà passar els tubs de la separativa d'aigües pels seus terrenys evitant així la necessitat de seguir la carretera. En aquest sentit, la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, ha remarcat que l'obra que es realitzarà als terrenys particulars implicarà la implementació d'un tub de 230 metres, amb un cost de 170.000 euros, un fet que ha valorat positivament, atès que "no caldrà obrir la carretera i generarem menys molèsties als veïns".

Marsol també ha recalcat que la zona del Prat Salit no va generar "tantes molèsties perquè ja teníem una galeria". Tot i això, la fase actual on s'estan duent a terme les obres sí que implica l'obertura de la carretera, un procés que s'allargarà fins a la Borda Mateu –la propera fase de les obres-. Aquests treballs serviran perquè les aigües fluvials vagin directament al riu i les fecals es distribueixin al col·lector situat dins del riu, segons ha explicat Marsol.

Un dels aspectes més destacats de les obres que s'estan duent a terme és "evitar els problemes d'inundacions de Santa Coloma", tal com ha assenyalat la cònsol de la capital. Aquest fet s'explica perquè els treballs permetran dotar de més tubs la xarxa d'aigües de la zona, ja que fins ara només hi havia un únic tub que connectava gran part de la zona des del carrer Gil Torres. Marsol ha explicat que "quan plovia no es podia absorbir tota la quantitat d'aigua, i ara amb la separativa això es soluciona". L'estalvi es dedicarà a realitzar més inversions en matèria de separativa d'aigües, i també s'està treballant per arribar a més acords amb particulars.

"Fins ara no havíem fet els deures"

L'any 2005, el Govern i els diferents comuns aprovaven el conveni de separativa d'aigües fluvials i fecals, per tal que les corporacions parroquials realitzessin aquest procés. En aquest sentit, Marsol ha explicat que "fins ara no havíem fet els deures", tot i que la mandatària ha indicat que totes aquestes obres permetran assolir aquest objectiu.

L'any 2013 es va signar una pròrroga fins al 2018, un factor que va motivar que el comú d'Andorra la Vella no dediqués grans inversions a aquest aspecte, tal com ha afirmat Marsol. La cònsol major també s'ha volgut referir al projecte de l'avinguda d'Enclar, i és que Marsol ha assenyalat que "és veritat que s'està trigant massa a fer-ho, però m'han assegurat que ben aviat entraran el projecte". Tot i això, la mandatària ha indicat que si les obres no comencen aquest any, "ens veurem obligats a fer la seva part directament". L'embelliment de l'entrada a Andorra la Vella, per la part de Santa Coloma, permetrà disposar d'una rambla de nou metres a la zona. Un fet que des de l'equip comunal consideren com a "molt important".

El Comú recorrerà les indemnitzacions de Sansa i Bernabé

La cònsol de la capital també s'ha referit a un dels temes més candents d'aquest mandat, com és la rescissió dels contractes de l'exdirector de comunicació, Manel Sansa, i l'ex-cap jurídica, Raquel Bernabé. Marsol ha recalcat que en cap cas es tracta d'acomiadaments, ja que "ells sabien perfectament que eren càrrecs de confiança d'una antiga corporació", així que la mandatària ha confirmat que s'ha presentat un incident de nul·litat a la sentència de Sansa i que es farà un recurs al Tribunal Superior en el cas de Bernabé.

En aquest sentit, Marsol també ha reafirmat que "pensem que no és just que aquests càrrecs s'hagin de quedar al comú". De la mateixa manera, les quantitats a indemnitzar s'han aconseguit reduir respecte a les peticions inicials, i és que Sansa hauria de rebre 32.000 euros i Bernabé 24.000 euros. Aquesta reducció s'explica perquè no s'han considerat els anys que no eren considerats com a directors.