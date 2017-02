Andorra la Vella i Valls estrenyen llaços entre 6.000 calçots

Andorra la Vella i Valls, dues ciutats agermanades des de fa 50 anys, han volgut celebrar l'efemèride aquest diumenge amb un acte popular, que ha consistit en una jornada gastronòmica amb productes típics del Camp de Tarragona. La delegació de Valls, encapçalada per l'alcalde Albert Batet, ha estat rebuda al Comú per la cònsol major, Conxita Marsol, i diversos representants de la institució. Després de la trobada cordial, les dues delegacions han anat a la plaça del Poble per celebrar una calçotada. L'acte ha servit per commemorar l'agermanament i per estrènyer llaços. El mes vinent, una delegació andorrana prepararà una escudella popular a la capital del Baix Camp. I a l'estiu tornaran a celebrar actes conjuntament.

"És un dia especial perquè commemorem els 50 anys amb Valls, la primera ciutat amb què es va agermanar Andorra la Vella", ha explicat aquest diumenge la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, durant la recepció institucional amb una delegació de Valls, encapçalada per l'alcalde Albert Batet. La cònsol ha explicat que el 25 de març, els escudellaires d'Andorra la Vella aniran a Valls per celebrar un altre acte popular. A l'agost es tornaran a trobar les dues delegacions per continuar consolidant relacions i mirar de col·laborar amb algun altre esdeveniment cultural, com podria ser la celebració d'alguna diada castellera que comptés amb les colles dels dos municipis.

"Hem d'agrair els esforços per recuperar una tradició tan bonica, i hem d'enfortir aquesta relació d'agermanament", ha considerat l'alcalde de Valls, Albert Batet, qui ha recordat una anècdota que va passar a les dues colles de castellers de Valls a Andorra "i que no els ha tornat a passar mai a la vida". "Ja sabeu la rivalitat molt potent entre les dues colles de Valls, la Jova i la Vella, doncs l'únic dia -i això que la Vella té més de dos segles d'història- que s'han ajudat a fer pinya a estat aquí a Andorra la Vella", ha recordat Batet. "És quelcom que les dues colles recorden, i s'ha de dir, doncs, que Andorra la Vella va aconseguir la unitat de les dues colles de Valls", ha explicat.

Uns cuiners vinguts de Valls han cuit 6.000 calçots, repartits en lots de 10 d'aquestes cebes per persona, 600 botifarres també provinents de la capital del Baix Camp, i vi de la denominació d'origen de Montsant i del Priorat. En un parell d'hores s'han esgotat els tiquets. "Nosaltres també els portarem els ingredients del país quan baixem a preparar l'escudella", han avançat des de la delegació andorrana.