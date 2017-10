Andorra la Vella inicia una prova pilot perquè els gossos orinin en uns tòtems que atreuen els animals

El comú d’Andorra la Vella ha instal·lat cinc tòtems (E-can) perquè els gossos hi facin les seves miccions a cinc punts de la parròquia en el marc d’una prova pilot que pretén fomentar que els animals facin les seves necessitats en aquests indrets i no a la via pública, contra les façanes o el mobiliari urbà. A la parròquia hi ha censats 3.200 gossos i alguns d’aquests tòtems s’han col·locat, tal com ha posat en relleu el conseller de Medi Ambient i Innovació, David Astrié, en punts on hi ha una gran concentració d’animals. Així, n’hi ha un al carrer Maria Pla amb cantonada a la plaça Joan Roure, un altre al carrer de la Vinyeta, al carrer Doctor Mitjavila, prop del Parc Central, i a la Dama de Gel. El cost de cadascuna d’aquestes màquines, que funcionen atraient els gossos per l’olor i que dispensa una galeta si l’animal hi fa les seves necessitats, ha estat de 1.200 euros i, si funcionen correctament, l’any que ve el comú es planteja poder-ne comprar cinc més.

A Andorra la Vella hi ha un total de 3.200 gossos censats i, tal com explica Astrié, les miccions, a banda “de les olors i del mal efecte, embruten els carrers”, la qual cosa fa que des del comú de la capital s’hi hagin de destinar molts recursos no només a la neteja (hi ha “permanentment” un equip d’entre tres i quatre persones que netegen els carrers amb aigua a alta pressió), sinó també pel que fa al manteniment del mobiliari urbà, que tot sovint ha de ser tractat amb productes per evitar la corrosió i ser pintat. Per això, des de la corporació s’ha decidit comprar aquestes màquines, amb un cost de 1.200 euros cadascuna, i instal·lar-les en punts amb un gran volum d’animals. Així, n’hi ha una al carrer Maria Pla amb cantonada amb la plaça Joan Roure; una altra al carrer de la Vinyeta; al carrer Doctor Mitjavila; prop del parc Central i a la Dama de Gel.

Les màquines, tal com explica Pere Balsa, de l’empresa E-zona, tenen “un mecanisme molt fàcil que s’alimenta amb energia solar” i a la base hi ha una reixa amb un empapador, on els animals hi fan les seves necessitats. Atrets per aquesta olor els animals hi orinen i, si ho fan, els propietaris poden obtenir una galeta amb la qual se'ls premia. L’empapador serveixi per fer biomassa i, a més, l’aparell inclou una placa que al llarg del temps donarà informació sobre “quants gossos” l’han fet servir. A més, disposa d’un sistema que ruixa les parets per fer la neteja de l’aparell i la seva desinfecció. Tal com ha comentat Balsa, aquest sistema va néixer a Olesa de Montserrat el 2012 de la mà d’uns estudiants i ara com ara ja està en funcionament a cinc ciutats catalanes i també s’està exportant a València i Andalusia. Al Principat és la primera vegada que s’hi instal·len.

Segons Astrié, d’aquí “sis o deu mesos” es veurà quina és l’acollida d’aquests sistemes per avaluar si cal instal·lar les cinc màquines més que hi ha previstes en el pressupost de l’any que ve. Per dur a terme aquesta prova pilot, la corporació comunal compta amb el suport de Bomosa, que a través de la seves pàgines web informaran sobre aquests sistemes i també copsaran quina és l’opinió dels propietaris d’animals.

Coral Bonín, de Bomosa, ha destacat que estan “absolutament d’acord” amb la instal·lació dels tòtems i ha desitjat que “tant de bo siguin un èxit”. Ha afegit que fer que els animals facin les seves necessitats en aquests punts o als pipicans és una “qüestió d’educació”, ja que premiant els gossos si fan ús d’aquests punts es pot aconseguir l’hàbit i, per tant, mantenir els carrers nets.

Abandonaments

Pel que fa a l’activitat de Bomosa, Bonín ha dit que els mesos “d’agost i setembre han estat nefastos per als abandonaments” i que “s’ha omplert la canera”. Així, al setembre se'n van abandonar vuit i a l’agost uns sis o set. La bona notícia, ha dit, és que aquest mes d’octubre s’han reactivat les adopcions i ja n’hi ha hagut cinc.