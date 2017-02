Andorra la Vella preveu ingressar un mínim de 420.000 € l’any pel casino

El cànon de concessió previst al concurs nacional convocat pel Comú d’Andorra la Vella per emplaçar un casino a l’actual Centre de Congressos preveu un import fix de 420.000 euros anuals a més d’una quantitat variable. Aquesta darrera es calcularà en funció de la facturació anual bruta derivada de l’explotació dels espais concessionats i s’estableix en un 1,5% fins a 7 milions d’euros de facturació anual bruta o en un 1% quan aquesta sigui superior a 7 milions d’euros. En el plec de bases es recull que el cànon fix serà revisat anualment amb la variació de l’IPC. Al mateix temps s’exposa que la manca de pagament total o parcial d’una sola quota és causa de resolució automàtica.

A banda, els licitants hauran de justificar una fiança provisional del 2% del cànon fix per una durada de dos anys en el moment en què postulin a l’adjudicació del dret sobre l’espai a concessionar. Aquesta serà retornada després de l’adjudicació de la concessió a excepció de l’adjudicatària, que l’haurà de substituir per una fiança definitiva d’un 5% del cànon fix per 20 anys. Cal recordar que es preveu aquesta durada perquè és el termini de concessió, que es podrà renovar a un màxim de 50 anys (unes dates que estan vinculades a la llicència que traurà el Govern). A més a més, la concessionària haurà de constituir una fiança de 50.000 euros per tal de respondre sobre els béns mobles continguts en l’espai concessionat. Així mateix haurà de fer-se càrrec dels contractes de manteniment que té actualment el Comú. El concurs també preveu que per ser adjudicatari del dret sobre l’espai caldrà pagar un cànon únic de 10.000 euros. El que deixa clar el plec és que la corporació no participarà en el finançament de les obres d’adequació ni tampoc assegura al concessionari cap recaptació ni rendiment mínim, ni li atorgarà cap subvenció a contribució.

El concurs també especifica que l’espai ocupat per l’auditori no podrà patir obres de modificació. A més, es recull que l’adjudicatari garantirà un màxim de 15 dies anuals en els quals l’auditori i les eventuals sales de congressos hauran d’estar a disposició del Comú de forma gratuïta per tal que hi pugui fer espectacles o congressos que consideri d’interès. A banda, el plec assenyala que les obres d’adequació dels espais han d’haver finalitzat i l’activitat ha d’estar en funcionament en el termini de dos anys des de l’adjudicació de la llicència. En el cas que els treballs estiguin aturats més de tres mesos es podrà donar per resolta la concessió. L’adjudicatari no podrà cedir ni traspassar a tercers el dret sobre la concessió de l’immoble.

El concurs també preveu un règim sancionador, que fixa sancions de fins a 50.000 euros o fins i tot l’extinció de la concessió. Entre les infraccions molt greus hi figura el fet de destinar l’immoble a usos diferents a un casino, no efectuar el manteniment o la no disponibilitat dels espais reservats en dates concretes pel Comú. De la mateixa manera es regula el rescat de la concessió per part de la corporació atenent a l’interès públic. En aquest cas haurà d’indemnitzar el concessionari per les obres que aquest hagi sufragat i pels danys i perjudicis que puguin resultar acreditats a favor d’aquest.

Es prohibeix ubicar-hi un allotjament turístic, un restaurant o un comerç

El concurs per a la concessió del Centre de Congressos d’Andorra la Vella per ubicar-hi un casino preveu que l’adjudicatària no podrà desenvolupar algunes activitats en aquest equipament, llevat d’autorització expressa i per escrit per part del Comú. Així, no es podrà incloure dins de l’espai de la concessió qualsevol tipus d’allotjament turístic.

Tampoc es permet obrir cap tipus d’establiment de restauració a excepció d’aquell que estigui supervisat per un cuiner avalat per un reconeixement internacional. No està inclòs en aquesta incompatibilitat el fet de prestar servei de bar i càtering. A l’últim, el plec de bases fixa que no es podrà ubicar en aquestes instal·lacions qualsevol tipus d’establiment de comerç al detall. L’única activitat que es permetrà serà destinar un espai d’una superfície màxima de 100 metres quadrats adreçat a la venda d’articles propis del casino.

De fet, el concurs impulsat pel Comú d’Andorra la Vella preveu que l’incompliment en la limitació dels serveis complementaris dins de l’espai concessionat ubicat a les actuals instal·lacions del Centre de Congressos és motiu per a l’extinció de la concessió. Així mateix, en el cas que l’adjudicatària perdi la llicència del casino que atorga el Govern quedarà resolta aquesta concessió de forma automàtica i sense cap dret a obtenir una indemnització.