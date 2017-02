Andorra la Vella promou una certificació als seus establiments per fer-los més amables i sensibles a la gent gran

Andorra la Vella ha iniciat la campanya 'Comerç Amic de la Gent Gran', que espera aplegar la pràctica totalitat d'establiments de la parròquia. La campanya vol promoure la millora de les botigues i els comerços amb petites accions com mantenir la música d’ambient suau, disposar d'un servei de repartiment a domicili a partir de compres superiors a 20 euros, tenir els preus visibles i uns prestatges accessibles o disposar d’espais de descans o la possibilitat de tenir agafadors en els provadors. Aquests criteris es contenen en un full informatiu que la Cambra de Comerç farà arribar a tots els establiments.

El Comú d’Andorra la Vella juntament amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis i la col·laboració de l’Associació de la Gent Gran d’Andorra la Vella ha engegat la campanya ‘Comerç Amic de la Gent Gran’. Es tracta d’un projecte transversal de la parròquia que implica la Conselleria de Promoció Turística i Comercial i la de Social, que té per objectiu fer més propers a la gent gran els 472 establiments de què disposa Andorra la Vella. La campanya acreditarà els establiments, comerços i botigues amb una certificació visible a l’aparador on els compradors sabran que es tracta d’un establiment que reuneix una sèrie de condicions.

Aquests criteris es contenen en un full informatiu que la Cambra de Comerç farà arribar a tots els establiments i que resumeix algunes accions que les botigues poden emprendre per facilitar les compres a la gent gran. Així, la cura dels accessos, la música d’ambient suau, el servei a domicili a partir de compres superiors a 20 euros, els preus visibles i uns prestatges accessibles, la disposició d’espais de descans o la possibilitat de tenir agafadors en els provadors són algunes de les propostes que es faran arribar als comerciants. La campanya que comença aquest dimarts espera reunir la pràctica totalitat dels establiments, tal i com ha explicat la consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina.

Segons el president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, Marc Pantebre, aquest projecte on es podran sumar els establiments comercials remarca la responsabilitat social de les empreses, “que ha de fer sentir-se orgullosa la parròquia”.

Les accions a proposar als establiments han estat discutides en el marc d’una comissió integrada per totes les parts per tal de fer el seguiment i avaluar els resultats. Els promotors de la campanya han destacat que es tracta de petites accions que un sector important de la parròquia agrairà i que es troba emmarcat en el projecte de ciutats amigues de la gent gran on Andorra la Vella es va adherir el 2013.