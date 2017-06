Andorra la Vella recupera la figura dels informadors turístics amb la contractació de 35 joves per a l'estiu

El comú d'Andorra la Vella ha presentat aquest dijous el cos d'informadors turístics que durant els mesos de juliol i agost s'encarregaran de donar a conèixer la parròquia als turistes i atendre les seves necessitats. L'últim any que el comú va comptar amb un cos d'informadors turístics, coneguts a l'època com a 'barrufets' per la seva vestimenta blava i vermella, va ser el 2003, i s'ha decidit recuperar per donar-los l'opció d'iniciar els joves al món laboral, així com l'oportunitat "que coneguin la parròquia i la donin a conèixer entre els visitants", tal com ha destacat la cònsol major, Conxita Marsol. En total, són 35 joves d'entre 16 i 25 anys dividits en dos torns –juliol i agost– als quals el comú hi destinarà una partida de 35.000 euros en remuneració salarial.

Els 35 joves, la majoria estudiants, que formaran el cos d'informadors turístics dependran de la conselleria de Promoció Turística i també de l'oficina de Turisme, i es dedicaran a passejar-se pels carrers per donar informació als visitants, promocionar la parròquia i "donar una imatge de país modern i preparat". Així ho ha explicat la cònsol major, Conxita Marsol, durant la benvinguda que ha donat als joves, que a més s'encarregaran de fer enquestes als turistes per conèixer com veuen el país i què consideren que s'ha de millorar. Marsol ha demanat als nous informadors que transmetin als turistes que "Andorra la Vella és la capital més alta d'Europa i que la volem fer encara millor".

Marsol ha indicat que s'ha decidit recuperar aquesta figura per donar una oportunitat laboral als joves, que per molts serà la seva primera experiència professional, i també per donar-los l'oportunitat de conèixer i estimar la parròquia, i donar-la a conèixer. De fet, la cònsol major ha assegurat que coneix moltes persones que van ser informadors turístics als anys noranta i que "ara tots tenen bons càrrecs", posant d'exemple el cònsol menor, Marc Pons, que va ser 'barrufet' quan ella ja era secretària general del comú.

Els 35 joves formen part del centenar d'eventuals que el comú contractarà aquest estiu per a diferents tasques, com són els monitors de les activitats esportives o de les colònies.