Andorra la Vella tornarà a ser la seu del Ral·li Històric per segon any consecutiu

Andorra la Vella i l'Automòbil Club han renovat el conveni de patrocini del Ral·li d'Andorra Històric, que se celebrarà el 16 i 17 de setembre al centre de la capital, amb el mateix format recuperat de l'any passat. L'arribada i la sortida de la cursa estaran situades a la plaça de la Rotonda, i el recinte on se situaran els vehicles serà el Parc Central, per tal d'apropar el món de l'automobilisme més esportiu no només als ciutadans sinó també als turistes.



El conveni preveu el patrocini de la cursa per part del comú d'Andorra la Vella amb 6.270 euros i la cessió dels diferents espais. La cònsol major, Conxita Marsol, ha indicat que l'aposta es fa per afiançar que Andorra la Vella sigui la capital del motor, i per afavorir els hotels, els comerços i la promoció del país a l'exterior, tenint en compte que la majoria del centenar de corredors previstos són de fora d'Andorra.



Per la seva banda, el president de l'Automòbil Club, Enric Pujal, ha destacat que és la prova més històrica i més mítica que es fa al país, que enguany arriba a la 46a edició, i ha desitjat que aquest conveni de col·laboració, tot i que s'anirà renovant cada any, es pugui allargar durant molt de temps.



Pujal ha anunciat que les inscripcions per al 46è Ral·li d'Andorra Històric s'obriran el pròxim 1 de juny, i que "la regularitat, els turismes clàssics i la millor traçada" són els tres elements que distingeixen l'esdeveniment. Enguany la cursa no patirà variacions significatives i, com és habitual, per una qüestió de seguretat, el recorregut no es donarà a conèixer fins a última hora.