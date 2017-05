Andorra, pitjor país europeu en capacitat d’emergències

Un informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) publicat recentment que tracta de la vigilància de la salut sostenible i que dona estadístiques mundials de salut, situa Andorra a la cua dels països europeus preparats i capacitats per atendre emergències sanitàries segons la regulació internacional. L’estudi mesura fins a tretze indicadors bàsics entre el 2010 i el 2016, i Andorra se situa en el darrer o pitjor lloc del rànquing, amb una puntuació de 29 punts en aquest paràmetre, molt lluny dels 99 que té Alemanya, que encapçala la llista, o dels 95 d’Espanya. França, per la seva part, té una puntuació de 89. Si es compara amb els altres rànquings dels altres continents, Andorra està un punt per sota del Senegal, en el cas africà, i molt per sota dels 55 punts que té Guatemala, que és l’últim país de la llista dels americans.

Per establir aquesta puntuació es tenen en compte diversos paràmetres que preveu el reglament sanitari internacional. Aquest reglament té l’objectiu de prevenir i donar resposta als riscos greus per a la salut pública que poden travessar fronteres i amenaçar la població mundial. La finalitat és prevenir la propagació internacional de malalties i proporcionar protecció davant d’aquestes, controlar-les i donar-hi una resposta de salut pública, i tot això de manera proporcional als riscos que suposen per a la salut pública i evitant interferències innecessàries amb els viatges internacionals.

Per altra banda, segons les World Health Stadistics 2017, Andorra també és a la part baixa del rànquing quant a professionals sanitaris per cada 100.000 habitants. En concret, només disposa de 81,3 per aquesta densitat de població, una xifra molt lluny de la dels principals països, que en el cas europeu són Mònaco amb 266,3, Suïssa amb 219,3 i Noruega amb 218,3. Espanya té una ràtio de 91,8 treballadors i França, de 138,3.