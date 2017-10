Andorra Telecom alerta d'una campanya massiva de correus amb el remitent de Bankia

En un comunicat fet públic aquest dijous, Andorra Telecom alerta que ha detectat una campanya massiva de correus electrònics que es fan passar per Bankia. L’assumpte del correu diu "Important - Documents assegurances", i el remitent que es veu al mail és "Bankia". El correu conté un arxiu adjunt amb el nom 'DocumentoSeguro.doc'. Si s'obre aquest document, s’executa un codi en PowerShell que descarrega un 'malware' de diferents llocs externs. Andorra Telecom recomana no obrir aquest document adjunt per evitar afectacions a l'ordinador i/o dispositius com, per exemple, encriptació de les dades.