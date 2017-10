Andorra Telecom deixarà d'enviar, per defecte, la factura en paper als clients

Andorra Telecom deixarà d’enviar, per defecte, les factures en format paper a partir del proper mes de gener als clients, amb l’objectiu de disminuir l’impacte sobre el medi ambient.

D'aquesta manera, tal com han informat des de la companyia, els clients que no vulguin rebre les factures en paper podran visualitzar i descarregar les factures gratuïtament a través de l’Espai Client del web andorratelecom.ad, així com mitjançant l’aplicació mòbil de la companyia, disponible per a telèfons iOS i Android.

L’empresa ha iniciat una campanya per incentivar el canvi. D'aquesta manera, els usuaris que es donin de baixa de la factura en paper entraran en el sorteig d’un iPad cada mes fins al desembre.

Finalment, els clients que, passat el mes de gener, desitgin seguir rebent la factura en aquest format, podran sol·licitar-la a un preu d’un euro mensual. Tal com informen des de la companyia, els beneficis generats per aquest concepte aniran destinats a accions mediambientals.

Andorra Telecom utilitza cada any uns 576.000 fulls de paper per imprimir les seves factures, aproximadament l’equivalent a 51 arbres.