Andorra Telecom entrega 1.800 euros al cos de Voluntaris per la Natura

Andorra Telecom ha destinat els 1.800 euros de la recaptació de les samarretes solidàries venudes durant el 8è Saló del Videojoc al projecte cos de Voluntaris per la Natura. El cos de Voluntaris per la Natura és un projecte que treballa per la sortida laboral en professions relacionades amb l'entorn forestal i la jardineria. Els diners rebuts es destinaran a la millora de les Moles i a pràctiques forestals al parc de Coma Pedrosa.

Andorra Telecom ha entregat aquest dilluns un xec de 1.800 euros al projecte cos de Voluntaris per la Natura. Aquests diners són el resultat de la venta de 900 samarretes solidàries durant el 8è Saló del Videojoc. Des del 2015 la companyia organitza aquest acte solidari destinat a entitats que treballen amb joves. Els dos anys anteriors l'aportació econòmica es va lliurar a l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell.

El programa cos de Voluntaris per la Natura és un projecte social impulsat pel comú de la Massana amb la col·laboració de diverses entitats. Aquest projecte pretén ajudar aquells joves en risc d'exclusió social i laboral oferint-los la possibilitat que es puguin formar i incorporar-se al món laboral. Els joves reben formació de l'àmbit de la natura, com la jardinera, el paisatgisme o la seguretat forestal. "A part d'acreditar els coneixements en jardineria, ramaderia i gestió forestal, els joves també surten millor preparats per incorporar-se al món laboral", ha assegurat Sergi Gueimonde, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del comú de la Massana. El conseller ha valorat positivament l'evolució del projecte i ha agraït la suma de suports com ara la d'Andorra Telecom.

Els 1.800 euros rebuts d'Andorra Telecom es destinaran concretament al projecte de millora de l'espai de les Moles d'Anyós, condicionant una zona enjardinada i una zona de repòs i a una altra de pràctiques forestals al parc de Coma Pedrosa. Aquest any, amb la voluntat d'anar més enllà del suport econòmic, Andorra Telecom oferirà un curs de conscienciació en bones pràctiques en les noves tecnologies als alumnes del cos de Voluntaris per la Natura, que s'impartirà el proper 25 de maig.