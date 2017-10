Andorra Telecom guanya 16 milions amb la venda d’accions de MásMóvil

Andorra Telecom s’ha desprès del 66% de les accions que tenia de la companyia MásMóvil. Amb aquesta desinversió ha venut un 1,8% dels títols de l’operadora i ha obtingut 23,3 milions d’euros, 7,1 milions de retorn de capital i 16,2 milions de plusvàlua. La companyia de telecomunicacions va adquirir el juliol del 2016 el 2,7% de l’empresa per 10,5 milions d’euros. Després de la compra de Pepephone i Yoigo el valor de les accions es va multiplicar per 3,3 i el títol va passar de 19,50 euros a 64 euros.

L’operació es va tancar a finals de la setmana passada per l’interès manifestat per tres grans grups inversors internacionals de primer nivell, segons va explicar el president d’Andorra Telecom, Jordi Torres. Tot i així, la companyia andorrana encara manté el 0,89% del capital de MásMóvil, amb un total de 175.000 accions valorades en més d’11 milions d’euros. Torres va assegurar que les sinergies que hi havia fins ara es mantindran. De fet, es treballa perquè els clients d’Andorra Telecom puguin tenir un número de telèfon espanyol.

Torres va assegurar que s’ha optat per fer aquesta desinversió per la plusvàlua que s’ha generat, tenint en compte que l’operació permet mantenir un capital similar a l’inicial. Així mateix, va dir que “de cap manera” respon a una necessitat d’ingressos per part d’Andorra Telecom, tot i que va apuntar que els diners obtinguts es destinaran al projecte de The Cloud. En aquest sentit va exposar que encara que no eren uns ingressos que es necessitessin per fer l’edifici, “tot suma” i “ajuda”. Des de la companyia de telecomunicacions també es va acceptar que l’adquisició de Pepephone i Yoigo ha fet que MásMóvil tingui un deute acumulat. Amb tot van destacar que el futur té molt bona perspectiva. Per això aquest no ha estat un motiu que hagi portat a vendre part de les accions, van assegurar.

Torres també va recordar que la inversió a l’estranger forma part de l’estratègia per fer front a la caiguda del roaming. Ara s’està prospectant el mercat per detectar noves oportunitats d’inversió. El president de la companyia va afirmar que hi havia diferents opcions a sobre de la taula però no en va voler desvelar cap.