Andorra Telecom incorpora 19 eventuals durant l’estiu

Un total de 19 eventuals, que estan cursant els seus estudis universitaris o de formació professional, donaran suport a Andorra Telecom durant els mesos de juliol i agost. Els estudiants s’incorporen en diferents departaments de l’organització en el què, en molts casos, representa un primer contacte amb el món laboral.

Els eventuals treballaran en diferents àrees, majoritàriament realitzant tasques tècnicques, de relació amb el client o màrqueting, seleccionades en funció dels seus estudis acadèmics. Andorra Telecom va iniciar ara fa més de vint anys la política de contractació d’estudiants durant l’estiu.

El departament de Gestió de Persones de la companyia considera que aquesta pràctica aporta nombrosos avantatges. Per als mateixos eventuals és una oportunitat per complementar els estudis amb una experiència de caràcter pràctic i de conèixer el funcionament d’una empresa que pot acabar esdevenint el seu destí professional en un futur pròxim.

Alhora, per Andorra Telecom, representen un reforç durant els mesos d’estiu i suposen una oportunitat de detectar nou talent en vistes a futures incorporacions. En aquest sentit, s’ha de destacar que dins de l’actual plantilla hi ha nombroses persones que van realitzar-hi estades prèvies ja sigui com a eventual d’estiu o desenvolupant projectes de finals de carrera.