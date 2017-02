AnyósPark recapta 1.240 € amb les activitats organitzades pel Dia mundial contra el càncer

Els diferents departaments que formen el grup d’AnyósPark s’han involucrat al màxim en la campanya de recaptació organitzada en el marc del Dia mundial contra el càncer i han aconseguit una recaptació total de 1.240 euros, que es destinaran íntegrament als projectes contra el càncer que desenvolupa l’Assandca (Associació Andorrana contra el Càncer).

Tots els departaments d’AnyósPark s’han mostrat participatius en la iniciativa d’organitzar una jornada solidària amb motiu del Dia mundial contra el càncer. Des de posar guardioles a totes les recepcions del grup fins a organitzar un gran esdeveniment solidari convidant socis i no socis a realitzar una masterclass solidària, passant per donar part de la recaptació de la jornada..., la participació ha estat unànime per aconseguir un únic objectiu, recaptar diners per ajudar els malalts de càncer en la seva lluita. El Club d’AnyósPark va organitzar dissabte passat, 4 de febrer, una masterclass solidària de zumba on totes les monitores de l’àrea de dansa, del Club d’AnyósPark i dels diferents Urban Gyms, van unir el seu talent per oferir una classe única per a totes aquelles persones que s’hi havien apuntat pagant una inscripció de 12 euros. La inscripció els permetia l’accés a la masterclass, gaudir de la degustació de liquats, gentilesa de Sport Bar, i rebre la samarreta solidària creada especialment per a l'ocasió. L’acció, que tenia l’objectiu d’aconseguir 100 persones inscrites, va ser un gran èxit i va aconseguir fins a 146 participants. La direcció del club s’ha mostrat molt satisfeta per la participació de la gent, que, sent o no socis del club, van ballar durant una hora i mitja la tarda de dissabte vestint la samarreta rosa commemorativa de l’esdeveniment.

Les activitats solidàries no es queden aquí. Carita Andorra ha donat un 10% de la recaptació total de dissabte a l’Assandca, promocionant entre les seves clientes la bellesa amb solidaritat. A l’hotel i l’aparthotel, així com a totes les recepcions dels centres esportius i Carita, es va posar a disposició de tothom unes guardioles per fer donacions a l’Assandca, i tothom qui col·laborés en la iniciativa rebia el corresponent llaç rosa.

No és la primera vegada que AnyósPark col·labora amb l’Assandca en dates assenyalades, ni serà l'última, perquè seguim treballant amb l’associació per oferir al públic andorrà activitats que promocionin l’esport i la vida saludable com a mitjà per col·laborar en la lluita contra el càncer.

Per a tots aquells que encara hi vulguin participar, la samarreta solidària continuarà a la venda uns dies més a la recepció del Club d’AnyósPark.