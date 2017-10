Aposta perquè el centre d’adults incorpori nova oferta formativa

El cap de Govern, Antoni Martí, aposta perquè el Centre de Formació d’Adults (CFA) continuï evolucionant i s’adapti a les noves inquietuds formatives que puguin sorgir fent un salt qualitatiu lligat als nous reptes de la societat. En aquest sentit, va dir que el centre ha de poder créixer en nombre de formacions i arribar així a més persones. De la mateixa manera, segons Martí, la seva evolució ha de continuar encaminant-se a l’establiment d’acords de col·laboració amb institucions del país i a l’aplicació del nou model de graduat lliure lligat al Pla estratègic, així com a l’ampliació de la formació en llengües estrangeres i de la formació sobre la història d’Andorra.

El cap de Govern va fer aquestes declaracions ahir en el marc de la celebració del 20è aniversari de la creació del Centre de Formació d’Adults, que va tenir lloc a la sala polivalent del Centre de Formació Professional, a Aixovall. En la seva intervenció, Martí també va declarar que el Centre de Formació d’Adults té principalment una doble missió, que és la cohesió social i el foment de l’opinió crítica, a més d’ajudar els alumnes a interpretar la realitat i formar-se una consciència ciutadana per obrir-se així a noves oportunitats professionals.

En l’acte també hi va ser present el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, i una nombrosa representació de la comunitat educativa. Jover va destacar la importància del centre a l’hora de donar oportunitats a tota aquella gent que en un moment determinat de la seva vida no en va tenir. Actualment, el CFA disposa d’uns 250 alumnes inscrits. Jover va remarcar el compromís del Govern per des­envolupar eines que ajudin en l’alfabetització de la gent del país, aquells que vulguin formar-se per a graduats lliures i els que vulguin seguir una formació no reglada, com ara els cursos de l’entorn digital.

Durant l’acte, que va tenir lloc ahir al vespre, els assistents van poder veure un vídeo commemoratiu del 20è aniversari del Centre de Formació d’Adults amb declaracions de professors i alumnes.