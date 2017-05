Arcalís invertirà la temporada vinent 450.000 euros en un teleesquí i canons de neu

Les primeres inversions incloses dins el pla director d'Arcalís seran una realitat aquesta propera temporada d'hivern. Tal com ha explicat el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, durant el consell de comú celebrat aquest dijous al migdia, a l'estiu començaran les obres de construcció d'un nou teleesquí a la zona de la Coma, concretament als Orris. Està pensat sobretot per a debutants, ha explicat el cònsol, i "donarà més marge" per a aquests esquiadors en dies en què a la part baixa de l'estació hi hagi poca neu o faci mal temps.



El teleesquí costarà al voltant de 250.000 euros d'un total de 450.000 euros d'inversió que es farà a Arcalís per a la temporada vinent. L'altra gran partida es destinarà a millorar la innivació artificial amb la renovació de canons, segons ha informat Mortés.



Pel que fa al projecte que ha de ser una realitat l'hivern 2018-19, el telecadira que unirà l'Hortell amb la Coma, el cònsol ha informat que s'està en fase de "prospecció". Hi ha impreses interessades en participar al model de 'project finance' (inversió inicial privada i retorn un cop comenci a funcionar), del sector de la construcció d'aquests ginys, i també de "bancs del país".



A banda del pla director, Mortés no ha tancat la porta a possibles inversors privats que vulguin entrar a la societat. "Sempre hi ha gent interessada i els donarem la informació necessària si volen invertir a Secnoa", ha assegurat.



D'altra banda, durant la sessió de consell de comú l'oposició ha lamentat que la majoria no els hagi donat més detalls sobre el fet de posar a disposició del Govern terrenys d'Ordino per ubicar-hi l'heliport. "No ens han demanat l'opinió", ha lamentat la liberal Sandra Tudó. "No sabem el lloc, si és un terreny particular del senyor Mortés o si el comú vol apostar per portar aquest tipus de turisme" a la parròquia", ha afegit. Mortés els ha respost que en cap cas el comú ha ofert terrenys sinó que s'han posat a disposició si fos necessari. Ha recordat que Ordino fa 25 anys que té un heliport al costat "i mai s'ha queixat ningú". Si a qualsevol proposta d'ubicació "ens hi oposem, al final no el tindrem", ha lamentat.