Arrenca una nova edició del projecte 'Musica’t Basket Beat' al centre penitenciari

El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, inicien el programa socioeducatiu Comunitat i impacte social 2017, amb un nou 'Musica’t Basket Beat'. El programa, creat per Queralt Prats (ARTransforma), vol treballar la utilització de la música com una eina d’inclusió social que permeti explorar nous horitzons i posar a l’abast de tothom la participació artística.

Després de l’èxit obtingut amb el primer projecte 'Musica’t Basket Beat' al centre penitenciari, dut a terme el mes de novembre del 2016, el proper dimarts 23 de maig s’iniciarà un nou projecte 'Basket Beat' per als interns d’aquest centre, dirigit per Josep Maria Aragay. També hi col·laboraran, de forma puntual, els professionals Mom Mariné, David Sitges i Eva Garcia, membres de 'Basket Beat', i Queralt Prats, músic comunitari i responsable d’ARTransforma. Es faran un total de vuit sessions entre el maig i el juliol d’enguany en els mateixos espais. Aragay és integrador social, educador social i musicoterapeuta especialitzat en l’ús social de les arts. Creador i responsable de Basket Beat, ha treballat amb més de tres mil joves en situació de risc. És professor de creativitat a la Universitat París Est-Créteil, així com dels màsters en mediació artística i musicoteràpia de la Universitat de Barcelona.

Segons Aragay, amb aquest nou projecte “es vol donar continuïtat a la feina iniciada amb persones amb diversitat funcional, així com a la prova pilot que es va dur a terme el mes de novembre passat al mateix Centre Penitenciari. Les sessions també tenen l’objectiu d’acompanyar el centre en la millora de la convivència i en la creació d’espais socioeducatius i de reinserció, en els quals les persones privades de llibertat puguin ser les protagonistes del desenvolupament de les seves pròpies habilitats”.

Els objectius vinculats a aquesta metodologia són els de facilitar l'accés dels col·lectius participants a experiències artístiques grupals de qualitat, promoure l'entrenament d'habilitats per a la vida, desenvolupar accions que construeixin comunitats més participatives i apoderades i fomentar la paraula de joves i entre joves.

El programa Comunitat i impacte social i el seu projecte 'Musica’t Basket Beat' compta amb la col·laboració del ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior del Govern d’Andorra. ARTransforma és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2009 per professionals de la cultura, l’art i l’àmbit social, amb l’objectiu de fomentar la igualtat d’oportunitats en l’art a través de projectes participatius, de formació, i d’accions per a la sensibilització social. El seu treball es basa en l’art per a la transformació social i l’accés de tothom a l’art per a la transformació artística i cultural.