Arrenquen les obres de millora del camí dels Marginets que han d'estar enllestides en un mes

Els treballs per a la millora del camí dels Marginets que dona accés al rec de l'Obac, a Andorra la Vella, han començat aquesta setmana i es calcula que estaran enllestits en un mes. Tal com han informat des del comú, aquesta obra servirà per empedrar el camí i col·locar elements de seguretat, papereres i dispensadors de bosses per als gossos.

Així, concretament, els treballs consisteixen en la millora de la solera i en la cimentació i empedrat del camí. També es col·locaran trams de barana de fusta a les zones de risc de caiguda i s'hi instal·laran papereres i dispensadors de bosses per recollir els excrements dels gossos a cada entrada del camí.

Mentre durin aquests treballs els accessos que es poden fer servir per anar al rec de l'Obac són el camí de les Lloses en el sector de Terravella (en sentit sud) i el camí dels Feners (en sentit nord). Les obres tenen un cost d’11.207 euros.