Arriba la festa major del Pas de la Casa amb inflables, batucades, balls i activitats per tothom

El Pas de la Casa celebra la festa major des d'aquest dijous, 29 de juny, fins al diumenge 2 de juliol. La festa estàrà farcida d'acivitats per tothom. Els infants gaudiran dels infables, d'animació infantil i també de la tradicional festa de l'escuma diumenge. No faltaran tampoc les batucades i les actuacions musicals i hi haurà també menges populars i concursos diversos.

Aquest dijous 29 de juny el poble del Pas de la Casa donarà el tret de sortida a la festa major, que s'allargarà fins diumenge 2 de juliol. Per començar, durant tot el dia, s’instal·laran inflables per als carrers del poble. A mig matí, hi haurà una batucada a càrrec de Bloco Alagbe, i, a continuació, a l’església de Sant Pere es farà la tradicional missa. Al migdia, botifarrada i hamburguesada popular a la plaça de l’Església i, per fer baixar el dinar, tot just després serà el torn del ball popular amb l’espectacle Hollywood i per als més petits animació infantil. Per cloure el dia, s’oferirà berenar per a tothom i concurs de petanca.

Divendres les activitats continuaran amb batucada al matí i animació infantil a la tarda. Al vespre, s’oferirà un espectacle de l’infern a càrrec de La Locomotora i, a continuació, castell de focs per acabar la jornada amb el ball de nit.

El gruix d’activitats arribarà dissabte amb el tradicional concurs de pesca a primera hora del matí, una costellada al llac de les Abelletes i, a la tarda, berenar, animació infantil, sopar de dones, ball de nit amb Tropikana, classe magistral de ball i, a partir de la una de la matinada, ball de nit amb Fugados de Alcatraz. Diumenge, per posar punt final a la festa major, festa de l’escuma i Holly Party.

Actuació del Quartet Valira a la biblioteca comunal d'Encamp

La biblioteca comunal d’Encamp acollirà aquest dimecres 28 de juny a les 18.30 hores un concert del Quartet Valira. Es tracta d’una formació recent amb vocació amateur per la música. Els seus integrants són Daniel Guitart i Clara Pladevall, al violí primer i segon, Cerni Pol a la viola i Jordi Albelda al violoncel. El Quartet Valira oferirà un repertori amb obres de FJ Haydn. L’entrada per al concert és lliure i gratuïta. El punt de trobada serà a la biblioteca, tot i que el concert es farà a l'aire lliure.