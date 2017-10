Assandca assenyala certs problemes amb les reconstruccions mamàries

Tot i que la reconstrucció mamària després de patir un càncer està prevista a Andorra, l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) ha detectat certs problemes. Segons explica el president de l’entitat, Josep Saravia, “hi ha un buit en la seguretat social” perquè només cobreix una reconstrucció estàndard. Això fa que no tots els pacients estiguin d’acord amb “el tipus i la mida de les pròtesis”, a diferència del que passa a Espanya, on aquest aspecte està “més afinat”.

Saravia també va remarcar que l’associació preveu mantenir la col·laboració amb una empresa de tatuatges per oferir el servei de micropigmentació del pit després d’una operació de càncer de mama. Això ajuda la pacient a recuperar-se psicològicament, ja que el seu cos no és tan diferent de com era abans de la intervenció.

El president de l’Assandca va fer aquestes declaracions en la presentació de les activitats que organitza l’entitat amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama, que tindrà lloc el 19 d’octubre. A les set de la tarda, davant les oficines de Vall Banc d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, s’instal·larà una paradeta on s’oferirà informació sobre la detecció precoç del càncer de mama i es podrà comprar polseres solidàries. A la nit, diverses oficines de Vall Banc s’il·luminaran de rosa, el color de la lluita contra el càncer. A més hi haurà altres actes, com una masterclass de cardioboxing a Vivand (19 d’octubre, 13.30 i 19.30 h); una taula rodona sobre detecció precoç del càncer de mama (24 d’octubre, 19.30 h, al Centre Júlia), una masterclass de zumba (21 d’octubre, 18.30 h, al club esportiu AnyósPark), una exposició fotogràfica de Jean Luc Hervep a El Cedre i una caminada solidària (29 d’octubre, a les 11 h). A banda, diversos comerços col·laboraran en l’acció.

Saravia va recordar que el càncer de mama és el més freqüent entre les dones, ja que afecta una de cada tres que tenen un tumor, tot i que també es dona en homes, però la incidència és menor. Així mateix va remarcar que la voluntat de les activitats és “passar el missatge que la majoria de càncers tenen solució”.