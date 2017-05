Assandca impulsa una jornada lúdica i esportiva per divulgar la malaltia del càncer

L’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) ha organitzat per al dissabte 10 de juny una jornada esportiva i lúdica per divulgar la malaltia i recordar als malalts que estan al seu costat per ajudar-los. Per aquest motiu, ha organitzat una diada, '12 hores d'esport Vall Banc contra el càncer', que arrencarà a les 9.30 hores a l’Estadi Comunal durant la qual els participants podran fer diferents propostes de la mà de 27 entitats. Al migdia es podrà gaudir d’una paellada popular i també hi hauran actuacions musicals.

La voluntat de la jornada, segons el president d'Assandca, Josep Saravia, no és tant recaptar fons (tot i que els participants podran fer donacions i amb el tiquet del dinar també es recolliran diners) sinó “trencar la imatge del càncer” i els estereotips al voltant de la malaltia, i acabar amb els “tabús”. Així, ha recordat que l’associació té dues vessants, una de les quals és ajudar els malalts i l’altra divulgar la malaltia i que en aquesta jornada es veuran reflectides.

El cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons, ha destacat que donen suport a l’entitat de la qual n’ha destacat que sigui “molt activa, tot i que és molt jove”. També ha posat en relleu que aquesta proposta arribarà en un cap de setmana ple d’activitats a la capital, amb la qual cosa ha fet una crida a què els ciutadans hi participin. De la seva banda, el director de l’àrea de Negoci de Vall Banc, Sergi Pallerola, ha manifestat el suport a una entitat que treballa amb una malaltia que “molt o poc ens toca a tots” i també ha concretat que durant la jornada es farà un sorteig de regals.

Saravia ha recordat la reivindicació de l’associació perquè els malalts puguin fer radioteràpia a Andorra i evitin, així, els viatges a Barcelona. Hi ha el compromís del Govern per donar resposta a aquesta demanda, ha recordat, però de manera paral·lela han escrit una carta a Amancio Ortega, responsable d’Inditex, perquè tingui en compte la petició de comprar maquinària de manera que els malalts puguin fer el tractament a Andorra, ja que està fent diferents donacions a Espanya relacionades amb la malaltia. Actualment, des de l’associació ajuden a finançar entre 80 i 100 viatges mensuals, que corresponen a unes tres o quatre persones, però Saravia creu que no arriben “ni al 10%” i ha tornat a posar sobre la taula la necessitat que es tinguin dades estadístiques.