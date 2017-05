Avançar les rebaixes a Nadal ajuda el petit comerç “a morir”

La vicepresidenta de l’Associació de Petits Comerciants, Rosa Pascuet, considera que avançar les rebaixes a la data de Nadal és “ajudar-nos a morir”, fent referència als petits comerços. Segons Pascuet, aquesta mesura aplicada pel ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, ha deixat clar “cap on va el Govern, que és a facturar i facturar a costa d’alguns, als quals penalitza”.

Des del petit comerç ja es va manifestar l’opinió contrària a avançar les rebaixes d’hivern, que començaran el 22 de desembre i s’acabaran el 28 de febrer. Des del col·lectiu consideren innecessari aquest avançament de les rebaixes “perquè són els dies que més gent hi ha a Andorra”, va manifestar Pascuet. La vicepresidenta dels petits comerciants va assenyalar que, a més, durant aquestes dates la gent compra molt alimentació, que no està rebaixada, i “els que tenim productes de regal, de moda i calçat, que a més tindrem el cost afegit que suposa embolicar regals, haurem d’aplicar preus més baixos, que faran reduir substancialment el marge de benefici”, va lamentar.

Pascuet va recordar que els petits comerciants necessiten guanyar diners, ja no per tenir els guanys que van tenir en una època de bonança que preveuen que no tornarà, sinó “per continuar mantenint els nostres locals, que fa molts anys que no s’han renovat i els hem de millorar si volem ser competitius i poder pagar també els sous”.

Pel petit comerç en aquest cas el ministre només ha pensat en les grans superfícies de distribució i no en el petit comerç, que es veurà “greument afectat” per aquesta acció.

Per altra banda, pel que fa a la mesura inclosa en el Pla estratègic del turisme de compres de reduir el període de rebaixes de sis a quatre mesos, des del petit comerç la troben positiva perquè tot el sector considerava que “teníem els preus baixos massa temps”, va dir Pascuet.